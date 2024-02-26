Başkan Öztürk, kırsal mahallelerde vatandaşlarla buluştu

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimi öncesinde seçim çalışmaları çerçevesinde 6 mahallede vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Öztürk, kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla samimi bir şekilde sohbet ederek, onların sorunlarını dinledi.

Mahalle sakinlerinin karşılaştığı güncel sorunları ve taleplerini öğrenen Başkan Öztürk, hazırlanan 70 proje hakkında vatandaşlara detaylı bilgi verdi. Projelerin içeriği ve amaçları hakkında vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunan Başkan Öztürk, projelerin ilçenin sosyal ve ekonomik gelişimine nasıl katkı sağlayacağını anlattı. Vatandaşlar da ziyaretlerden memnuniyetlerini dile getirerek, Başkan Esat Öztürk’e desteklerini belirtti. Kırsal mahallelerde gerçekleştirilen bu buluşmaların, yerel yönetim ile vatandaşlar arasındaki iletişimi güçlendirdiği ve projelerin daha katılımcı bir şekilde hayata geçirilmesine imkan sağladığı ifade edildi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, kırsal mahalle ziyaretleri çerçevesinde yaptığı açıklamada; "Vatandaşlarımızla buluşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Onların görüşlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını anlamak bizim için son derece önemli. Hazırladığımız projeleri vatandaşlarımıza anlatarak, onların katılımını ve desteklerini sağlamak istiyoruz. İlçemizi daha ileriye taşımak için birlikte çalışacağız" diye konuştu.