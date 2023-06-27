Başkan Öztürk, Kurban Pazarı'nı Ziyaret Etti

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kurban Bayramı arefesinde kurban satış pazarını ziyaret etti.

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  • 27.06.2023 13:23
  • Güncelleme: 27.06.2023 13:29
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Başkan Öztürk, Kurban Pazarı'nı Ziyaret Etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kurban Bayramı arefesinde kurban satış pazarını ziyaret etti.

Başkan Esat Öztürk, pazarda alım ve satım yapan vatandaşların arife ve bayramlarını kutladı, hayırlı alışverişler diledi ve çikolata ikramında bulundu. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Esat Öztürk; “Yahyalı’daki tüm hemşehrilerimizin, Türki Cumhuriyetlerdeki kardeşlerimizin ve İslam Aleminin hem arifelerini hem de bayramlarını tebrik ediyorum. Bugün İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Zabıta ve Veteriner Müdürlüğümüz ile birlikte kurban pazarımızda görev yapıyoruz. Emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Burada satış yapan besicilerimiz ile görüştüğümde kendilerinin pazardan mutlu olduklarını belirttiler. Vatandaşlarımızdan bir istekte bulunmak istiyorum. Lütfen kurban atıklarını gelişi güzel değil poşetleyip ağzını bağlayarak çöpe atsınlar. Hem çevremizi hem de insan sağlığını korumak zorundayız. Rabbim kesmiş olduğumuz kurbanları şimdiden kabul buyursun. Kurban paylaşmaktır. Etrafımızda kurban kesmeyen vatandaşlarımız ile bu mutluluğu mutlaka paylaşalım. Vatandaşlarımız kurban pazarımızdan gönül rahatlığı ile kurban alabilirler. Burada satışı yapılan kurbanlıklar sıkı denetimlerden geçiyor" diye konuştu.

İslam aleminin bayramını kutlayan Yahyalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Parlak da konuşmasında; “Kurban pazarından 80 padokta satışlarımız devam ediyor. Pazar yerinde 7 adet veteriner hekim görev yapmaktadır. Satışı yapılan hayvanların sağlık kontrolleri, küpe kontrolleri ve belge kontrolleri yapılmaktadır. Buradan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Pazar yerinde yapılan düzenlemelerle vatandaşlarımız sağlıklı bir ortamda kurban alımı ve satımı yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

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İHA

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