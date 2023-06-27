Başkan Çopuroğlu: 'Bayramlarımız kültür hazinemizin önemli bir parçası olarak her daim yaşanacak ve yaşatılacaktır'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

PAYLAŞ
  • 27.06.2023 13:03
  • Güncelleme: 27.06.2023 13:30
  • 53
Başkan Çopuroğlu: 'Bayramlarımız kültür hazinemizin önemli bir parçası olarak her daim yaşanacak ve yaşatılacaktır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vekil Çopuroğlu mesajında; "Bizler farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak düşünen, sevgiyi ve hoşgörüyü tüm değerlerin üzerinde tutan köklü bir medeniyetin temsilcileriyiz. Geçmişimizden getirdiğimiz değerlerimizle geleceğimize umutla bakan bir milletiz. Küslerin barıştığı, huzurun ve manevi değerlerin ön plana çıktığı dini bayramlarımız kültür hazinemizin önemli bir parçası olarak her daim yaşanacak ve yaşatılacaktır. Özellikle Kurban Bayramının, inandığımız mukaddes değerler için değerli varlıklarımızı feda edebilme kültürünü, elimizdeki zenginlikleri ihtiyaç sahipleri ile paylaşabilme erdemini ifade etmesi ile vicdanlarımızdaki yeri her zaman farklıdır. Yüce Peygamberimizin buyurduğu gibi ’Komşusu aç iken, tok yatan bizden değildir’ anlayışı üzerine inşa edilmiş bir bayram olan Kurban Bayramı vesilesi ile yeryüzünde sevgi, barış ve kardeşlik duygularının daha da pekişmesini Yüce Allah’tan niyaz eder, nice bayramlara birlik ve beraberlik içinde kavuşmayı temenni ederim" ifadelerine yer verdi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Tarihi Kapalı Çarşı'da bayram yoğunluğu

Tarihi Kapalı Çarşı'da bayram yoğunluğu

Kayserispor'un yeni sezon giyeceği 3 forma da satışa çıktı

Kayserispor’un yeni sezon giyeceği 3 forma da satışa çıktı

Başkan Öztürk, Kurban Pazarı'nı Ziyaret Etti

Başkan Öztürk, Kurban Pazarı'nı Ziyaret Etti

Başkan Çopuroğlu: 'Bayramlarımız kültür hazinemizin önemli bir parçası olarak her daim yaşanacak ve yaşatılacaktır'

Başkan Çopuroğlu: 'Bayramlarımız kültür hazinemizin önemli bir parçası olarak her daim yaşanacak ve yaşatılacaktır'

Yeşilhisar'da cinayet: Ağabeyini öldürdü

Yeşilhisar'da cinayet: Ağabeyini öldürdü

Vali Çiçek: 'Kayserili vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur içerisinde geçirmesi için her türlü tedbir alınmıştır'

Vali Çiçek: 'Kayserili vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur içerisinde geçirmesi için her türlü tedbir alınmıştır'

Çok Okunanlar
1
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

2
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

3
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

4
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

5
Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

6
Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akar ve Büyükkılıç'tan Develi ile Hacılar'a 'teşekkür' ziyareti

Akar ve Büyükkılıç'tan Develi ile Hacılar'a 'teşekkür' ziyareti

Bakan Özhaseki: 'Sene sonuna kadar 311 bin kalıcı konut tamamlanacak'

Bakan Özhaseki: 'Sene sonuna kadar 311 bin kalıcı konut tamamlanacak'

DAHA FAZLA
Başkan Çolakbayrakdar'dan Kurban Bayramı mesajı

Başkan Çolakbayrakdar'dan Kurban Bayramı mesajı

Melikgazi'de mezarlıklar bayram ziyareti için hazır hale geldi

Melikgazi'de mezarlıklar bayram ziyareti için hazır hale geldi

Başkan Palancıoğlu: 'Bayramlar, bütünleştirici bir ruhla insanları bir araya getirir'

Başkan Palancıoğlu: 'Bayramlar, bütünleştirici bir ruhla insanları bir araya getirir'

Bayram arefesinde şehitler için dua edildi

Bayram arefesinde şehitler için dua edildi

Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ergün'den kurban seçimi için tavsiyeler

Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ergün’den kurban seçimi için tavsiyeler