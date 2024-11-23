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  • Başkan Palancıoğlu: 'Öğretmenler, fedakarlıklarıyla bilgi ile donatılmış nesiller yetiştiriyor'

Başkan Palancıoğlu: 'Öğretmenler, fedakarlıklarıyla bilgi ile donatılmış nesiller yetiştiriyor'

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Palancıoğlu: 'Öğretmenler, fedakarlıklarıyla bilgi ile donatılmış nesiller yetiştiriyor'
Kayseri GündemEditör

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında geleceğe meşale tutan öğretmenlerin fedakarlıkları sayesinde bilgiyle donatılmış nesillerin yetiştiğini belirten Başkan Palancıoğlu, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı, vatanına, milletine ve tüm insanlığa faydalı birer nesil olarak yetiştirmek için ömrünü eğitime adayan öğretmenlerimiz, başımızın tacıdır. Sevgiyle, emekle, ilimi, bilimi, ahlakı, sanatı tertemiz dimağlara ilmek ilmek işleyen öğretmenlerimiz sayesinde donanımlı, güçlü, üreten, gelişen ve geliştiren nesiller yetişiyor. Bugün olduğumuz kişi olma yolunda ellerimizden tutan emek sahibi öğretmenlerimizdir. Hakkını ödeyemeyeceğimiz öğretmenlerimiz sevginin sıcak yüzü, hafızalarımızda her daim kalacak olan liderlerdir. Dünyanın en saygın, en kıymetli mesleğini icra eden öğretmenlerimize çok şey borçluyuz. Bir ülkenin geleceği, iyi eğitim veren öğretmenlerin elindedir. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor; 24 Kasım Öğretmenler Gününü en içten duygularımla kutluyorum” dedi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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