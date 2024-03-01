Başkan Palancıoğlu, 'Rekor hizmetlerimize hemşehrilerimizin desteği ile hız kesmeden devam edeceğiz'

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Keykubat Mahallesinde esnafı ziyaret ederek mahalledeki perşembe pazarı esnafına hem hal hatır sordu, hem bol kazançlar diledi.

Başkan Palancıoğlu, 'Rekor hizmetlerimize hemşehrilerimizin desteği ile hız kesmeden devam edeceğiz'
Kayseri GündemEditör

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Keykubat Mahallesinde esnafı ziyaret ederek mahalledeki perşembe pazarı esnafına hem hal hatır sordu, hem bol kazançlar diledi.

Bütün esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar dileyen Başkan Palancıoğlu, "Hemşehrilerimize pazarlarda kaliteli hizmet etmenin ve ilçedeki konforu artırmanın gayreti içerisindeyiz. Hizmetlerimize Melikgazili hemşehrilerimizin desteği ve görüşleriyle hız kesmeden devam edeceğiz. Keykubat pazarcı esnafımızı ve mahalle esnafını AK Parti Kayseri İl Başkanımız Sayın Fatih Üzüm, Melikgazi İlçe Başkanımız Sayın Tayyar Şahin ve kıymetli ilçe teşkilatımızla birlikte ziyaret ederek kolaylıklar diledik. Gönül Belediyeciliği ilkesi doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Kayseri’mizde ekonomiye can veren esnaf kardeşlerimizle bir araya gelmeye gayret ediyoruz. 5 yıl boyunca ilçemizde yaptığımız hizmetleri esnaf ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştirdik. Esnafımızdan aldığımız destek ve motivasyon sayesinde işimize dört elle sarılıyoruz. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Bütün pazarcı kardeşlerimize hayırlı ve bereketli işler diliyorum." dedi.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden ve talep ile önerileri yerinde dinleyen Başkan Palancıoğlu, pazara aileleri ile birlikte gelen çocuklarla yakından ilgilendi.

Başkan Palancıoğlu, 'Rekor hizmetlerimize hemşehrilerimizin desteği ile hız kesmeden devam edeceğiz'
Başkan Palancıoğlu, 'Rekor hizmetlerimize hemşehrilerimizin desteği ile hız kesmeden devam edeceğiz'
Başkan Palancıoğlu, 'Rekor hizmetlerimize hemşehrilerimizin desteği ile hız kesmeden devam edeceğiz'
Başkan Palancıoğlu, 'Rekor hizmetlerimize hemşehrilerimizin desteği ile hız kesmeden devam edeceğiz'
Başkan Palancıoğlu, 'Rekor hizmetlerimize hemşehrilerimizin desteği ile hız kesmeden devam edeceğiz'
Başkan Palancıoğlu, 'Rekor hizmetlerimize hemşehrilerimizin desteği ile hız kesmeden devam edeceğiz'
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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