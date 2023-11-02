Başkan Palancıoğlu: 'Türkiye'de aile sağlığı merkezi ve okulda rekorunu elimizde bulunduruyoruz'

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile Germir Mahallesi’nde hizmet verecek olan Germirli Hacı Mehmet Yıldırım Aile Sağlığı Merkezi ve Ayten Yıldırım 112 Acil İstasyonu’nun temel atma töreni gerçekleşti. Törende konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Türkiye’de aile sağlığı merkezi ve okulda rekorunu elimizde bulunduruyoruz” dedi.

Aile sağlığı merkezi ve okul yapımında Türkiye rekorunun kendilerinde olduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Göreve geldiğimizde söz vermiştik. Mahalle içlerinde eksikleri gidereceğiz diye. Özellikle sağlık ocağı ile ilgili 2024 Mart ayına kadar sağlıkla ilgili tesis ihtiyacı kalmayacak diye. Çok şükür bu sözümüzü tutuyoruz. Bugün bu temelini attığımız yerin haricinde önümüzdeki günlerde TOKİ’de inşallah bir sağlık ocağının temelini atacağız. Hemen arkasından Eskişehir Bağları’nda Selçuklu Mahallesi’nde bir sağlık ocağını atacağız. Gültepe’de inşallah senelerin sorununu çözüyoruz ve oraya bir sağlık ocağı temeli atıyoruz. Bir de Şirintepe’ye inşallah bir sağlık ocağının temelini atacağız. Bu atacağımız sağlık ocağı temelleri ile birlikte artık Melikgazi’de şu anda acil olan bir ihtiyaç kalmıyor. Herhalde yaklaşık 14-15 oldu sağlık ocağını 4 senede Melikgazi’ye kazandırmış oluyoruz. Şu anda Türkiye rekorunu aile sağlığı merkezi olarak elimizde bulunduruyoruz. Bu sadece sağlık ocağı değil okulda da Türkiye’de en fazla okul yapan belediyeyiz. Camide ve Kur’an kursunda da en çok yatırım yapan belediyeyiz. İnşallah Allah bunların tamamını tamamlamayı nasip etsin diyorum. Tekrar katılımlarından dolayı başta valimiz, büyükşehir belediye başkanımız, milletvekillerimiz ve protokolümüzü saygıyla selamlıyorum, hayırlı olsun” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise “Ben Mehmet Yıldırım’ın kıymetli ailesine ve kıymetli eşine saygılarımı sunuyorum. Allah razı olsun ve rahmetiyle muamele eylesin. Sağlık alanında tabii ki geldiğimiz noktayı da hep beraber görüyoruz. Bir hekim olarak burada bu güzellikleri de paylaşınca göğsümüz kabarıyor. Biz sizlere layık olmaya çalışıyoruz. El ele gönül gönüle diyoruz, daha güzel hizmetlerde buluşmak temennisiyle herkese sevgi ve saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da, “Burada çalışkan bir belediye başkanımız var. Her geçen gün kendi rekorunu egale ediyor. Büyükşehrimizi de ihmal etmemek lazım. Burada bir ağabey şemsiyesinde süreci tamamlamaya çalışıyor. Açılan büyük yollar, ulaşım imkanları var. Burada inşallah güzel hizmetler verecek çalışkan belediye başkanlarımız, çalışkan muhtarlarımız var. Ailemizden Allah razı olsun kesesinden biriktirerek buraya bir emek veriyor. Allah herkese böyle bir hayır yapmayı nasip eylesin diye dua ediyorum ve saygılar sunuyorum” dedi.

Vali Gökmen Çiçek ise, “Melikgazi’de aile sağlığı merkezi yapılması ve buradaki mahallelerde aile sağlığı merkezi sıkıntısının bittiğini ben de ilin valisi olarak memnuniyetle izliyorum ve teşekkür ediyorum. Hacı Mehmet Yıldırım amcamıza rahmet diliyorum. Allah mekanını cennet etsin. Evlatlarına da babalarının vasiyetlerini yerde bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum. İnşallah Allah bizlere de arkamızdan hayır duaları alacak eserler bıraktırmayı veya vesile olmayı nasip eder diyorum. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra edilen duanın ardından protokol üyeleri ve hayırseverler tarafından temel atma butonuna basıldı.

Düzenlenen temel atma törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, protokol üyeleri, hayırseverler ve vatandaşlar katıldı.