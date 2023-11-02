Oğuzhan Güven'in acı günü
İhlas Haber Ajansı (İHA) İstanbul 2. Bölge Müdürü Oğuzhan Güven'in hayatını kaybeden babası toprağa verildi.
- 02.11.2023 13:52
- Güncelleme: 02.11.2023 14:45
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
İhlas Haber Ajansı (İHA) İstanbul 2. Bölge Müdürü Oğuzhan Güven’in hayatını kaybeden babası toprağa verildi.
İHA İstanbul 2. Bölge Müdürü Oğuzhan Güven’in babası Yaşar Güven (77), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Merhum Güven’in cenazesi, öğle namazını müteakip Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenaze namazına, İHA Kayseri Bölge Müdürü Cem Atakan, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı.
İHA
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