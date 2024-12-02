Başkan Palancıoğlu AB Toplantısı'na katıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Şişli Belediyesi’nin ev sahipliğinde Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi, 31. Türkiye Çalışma Grubu’nun toplantısına katılarak toplantıda Türkiye ve AB arasında güncel gelişmeler, dünyada son dönemde yaşanan savaşlar, Kuzey Kıbrıs meselesi, mülteci göçü ve ekonomik konularda dahil olmak üzere güncel gelişmelerle alakalı fikirlerini sundu.

Toplantıda Türkiye’nin çıkarlarını savunan bir konuşma yapan Başkan Mustafa Palancıoğlu; "Geçtiğimiz sene Melikgazi’de Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi’nin bir toplantısını yapmıştık. Melikgazi Belediyesi olarak her zaman Avrupa Birliği (AB) ile işbirliği toplantısını yapabiliriz. Türkiye raporunda Türkiye Cumhuriyeti’nde yerel yönetim reformu için yön haritasının 2030 yılına kadar geçerli olması düşünülmekte. Bunun Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Belediyeler Birliği ile imza altına alınması belirtiliyor. Ancak burada sadece Türkiye Belediyeler Birliği’nin organizasyon ve sekreterya görevi yaptığını, Türkiye Cumhuriyeti adına böyle bir çalışmaya imza atamayacağını yasal olarak özellikle vurgulamak istiyor ve bunun düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer konumuz terörle mücadele konusu. Avrupa Birliği’nde 4-5 konuda özellikle ilişkileri iyileştirmek konusunda yapıcı çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye Belediyeler Birliği ve Şişli Belediye Başkanının kayyum atamalarıyla ilgili görüşlerine katılmıyorum. Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne şikâyet etmenin bir fayda getirmeyeceğini özellikle ortak akılla, aklımıza yatmayan konular varsa bunları masaya yatırıp çözmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben Kayseri’de üniversitenin önünde 17 gencin terör örgütü tarafından şehit edilmesine tanıklık yapan bir belediye başkanıyım. 2015 ve 2016 yıllarında doğu ve güneydoğu Anadolu’da teröristlerin kalkışması ile bütün şehirlerin alt üst olduğunu bilen ve hükümetin milyarlar harcayarak bu şehirleri ayağa kaldırdığını bilen biriyim. 15 Temmuz Darbe Girişiminde yüzlerce vatandaşımızı katleden terör örgütlerinin FETÖ’nün maalesef sıcaklığı hala kendisini korumakta. Terör olayları İstanbul ve Ankara’da geçtiğimiz dönemde terör örgütü tarafından gerçekleşmiştir. 11 senedir Avrupa Konseyi için Strazburg’a geliyorum. Strazburg’un giriş kapısında çadırda PKK’nın temsilcileri ülkemizi eleştirmekte ve terör örgütü propagandası yapmaktadır. Bizim belediye başkanı olsun milletvekili olsun hiçbir terör örgütü üyesini o görevde bulundurmamamız, terör örgütü ile bağlantılı olan kişi ve kurumları tasfiye etmemiz son derece önemli. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Türkiye’nin güvenliği ve bütünlüğü Avrupa Birliği için son derece önemlidir. Ukrayna’da yaşanan savaş, Gazze’de yaşanan savaş, Irak ve Suriye bizleri üzüyor. 6 yıl Amerika’da yaşamış orada doktora eğitimi almış, 30’un üzerinde Avrupa ülkesinde bulunmuş biri olarak, Türkiye’deki demokratik şartların Avrupa ve diğer ülkelerden çok daha rahat olduğunu vurgulamak istiyorum. Amerika’da bir terör örgütünü propaganda malzemesi yaparsanız direk göz altına alınırsınız. Türkiye’nin hassasiyetlerine AB’nin de hassas davranmasını bekliyoruz" dedi.

"Mülteci göçünü Türkiye’nin tek başına sırtlanması mümkün değildir”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin artık ayrı bir devlet olması ve ’Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ olarak anılması gerektiğini söyleyen Başkan Palancıoğlu; "Kıbrıs konusunda 2024 yılında yapılan referandum da Annan Planı’na Türk tarafının olumlu oy vermesine rağmen maalesef Rum kesimi ödüllendirildi. Bu çifte standarttır, kesinlikle kabul etmiyoruz. Bir adayı ikiye bölmemizin mümkün olmadığını, Kıbrıs Türk tarafının izole edildiğini, insan haklarına uymadığını, bu yaptırımların derhal kaldırılması ve Türk tarafının tanınmasını talep ediyoruz. Mülteci göçü de önemli bir konu. İstanbul dahil Türkiye, Irak olsun, Suriye olsun başı daralan bütün ülkelere kucak açmıştır. Buna Yahudiler de dahildir. İçimizde Kürt var, Türk var, Ermeni var, Çerkez var. Biz bunlara açığız. İnsanı değerleri üst noktada tutuyoruz. Ancak mülteci göçünü Türkiye’nin tek başına sırtlanması mümkün değildir. Artık özellikle Lübnan, Gazze, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere Orta Doğu’nun karıştırılması Türkiye’ye zarar verdiği gibi bunun Avrupa’ya da yansımaları olacaktır. Bu nedenle Türkiye’nin yanında durulmalı ve Türkiye’ye destek verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Ekonomik açıdan son derece önemli çalışmalar yapmamız lazım. Gümrük Birliği’nin tekrar revize edilmesi lazım. Yeşil ekonomiye girmemiz lazım, vize serbestliğini sağlamamız lazım. Bu konuşmamla Türkiye’nin AB’ye giriş sürecine destek vereceğine ve bu konuda olumlu adım atacağını düşünüyorum. Özellikle yerel yönetimler konusunda bu komitenin başarılı işler yapacağını umuyorum. Ben Şişli Belediyesi’ne, Başkanı’na ve Türkiye Belediyeler Birliği’ne bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.