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Başkan Palancıoğlu bir projeyi daha hayata geçiriyor

Hayata geçirdiği kapsamlı projelerle ilçede birçok alana yatırım yapan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, bir projeyi daha nihayete erdiriyor.

Başkan Palancıoğlu bir projeyi daha hayata geçiriyor
Kayseri GündemEditör

Hayata geçirdiği kapsamlı projelerle ilçede birçok alana yatırım yapan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, bir projeyi daha nihayete erdiriyor.

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile hayata geçirilen Melikgazi Belediyesi Hisarcık Murat Han Kur’an Kursu’nun yapımında sona geliniyor. Melikgazi’ye 5 yıl gibi kısa bir sürede 21 okul, 18 cami, 15 sosyal tesis, 15 kütüphane, 15 sağlık ocağı, 270 park, 9 Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi ve daha birçok hizmeti kazandırmayı başaran Başkan Palancıoğlu, Hisarcık Mahallesi’nde hizmet verecek Melikgazi Belediyesi Hisarcık Murat Han Kur’an Kursu’nun yapımında sona gelindiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Melikgazi’mize kısa sürede pek çok nitelikli hizmet kazandırdık. Melikgazi’mizin her mahallesinde, vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda projeler üreterek ilçemizi zenginleştirdik. Biz her projemize hassasiyetle yaklaşıyor, yapım aşamalarıyla bizzat ilgileniyoruz ve bu projelerin hayata geçerek vatandaşlarımıza hizmet sağlaması bize büyük bir mutluluk veriyor. Kayseri’miz istihdam ve sanayiyle büyüyen, bir şehir. Dolayısıyla nüfus yoğunluğumuz günden güne artıyor. Nüfusun artmasıyla birlikte, oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda yeni projeler üretmemiz gerekiyor. Bu kapsamda Hisarcık Mahallemizde Melikgazi Belediyemiz ve hayırsever iş birliği ile hayata geçirdiğimiz Melikgazi Belediyesi Hisarcık Murat Han Kur’an Kursumuzun yapımını hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Şu anda inşaatı tamamlanmış durumda. Tefrişat çalışmalarımızda sona gelindi. İnşallah çalışmalarımızın bitmesinin ardından açılışını gerçekleştireceğiz. Kur’an Kursumuz 220 metrekarelik alanda 2 katıyla hizmet verecek. İçerisinde çocuklar için derslikler, kurs alanları, çok amaçlı salon ve çocuk oyun alanları bulunan kursumuz 4-6 yaş grubu çocuklarımız ve hanım kardeşlerimize hizmet verecek. Burada hem dini eğitim alacaklar hem de sosyal etkinliklerini gerçekleştirebilecekler. Melikgazi’mizde her yaşa, her ihtiyaca göre proje üretmeye devam ediyoruz. İnşallah yeni projelerimizle de ilçemize değer katmaya, vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Melikgazi’mize ve Kayseri’mize hayırlı, uğurlu olsun.”

Başkan Palancıoğlu bir projeyi daha hayata geçiriyor
Başkan Palancıoğlu bir projeyi daha hayata geçiriyor
Başkan Palancıoğlu bir projeyi daha hayata geçiriyor
Başkan Palancıoğlu bir projeyi daha hayata geçiriyor
Başkan Palancıoğlu bir projeyi daha hayata geçiriyor
İHA
Kayseri Gündem

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