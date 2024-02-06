Başkan Palancıoğlu, çalışmalarına esnaf ziyaretleri ile devam ediyor

Sanayi şehri Kayseri’nin önemli merkezlerinden Orta Sanayi esnafı ile bir araya gelen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ziyaretlerinde karşılaştığı yoğun ilgi ve sevgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, daha güçlü Melikgazi hedefleri için çalışmaların süreceğini belirtti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ve AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ile birlikte esnafların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Palancıoğlu, "Melikgazi olarak gönül belediyeciliği ile sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergiliyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana vatandaşlarımızın verdiği destekle şehrimizde pek çok hizmet gerçekleştirdik. İnsanlarımızın daha mutlu, huzurlu ve konforlu bir yaşam sürmesi için el birliği ile ilçemizde inşallah güzel bir 5 yıl daha başlayacak. Belediyecilik hizmetlerimizin yanında gönüllere de dokunuyoruz. İnşallah ilk günkü heyecan ve azimle şehrimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. ’Hazırız Kararlıyız’ diyerek yürüttüğümüz seçim çalışmalarımızda, sevgi ve iltifatları ile her zaman yanımızda olan hemşerilerimize teveccühleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sanayi esnafı ise Başkan Palancıoğlu’na Melikgazi’ye kazandırdıkları yatırım ve projeler için teşekkür ettiler.