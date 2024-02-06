Başkan Büyükkılıç'tan Talas Belediyesi'ne ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ile birlikte Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ı ziyaret etti. Bakan Büyükkılıç, belediye personeli ile de bir araya gelerek personelle sohbet etti.

Kent merkezi ve kırsal ilçelerde Kayserililere hizmet noktasında 16 ilçe belediye başkanı ile istişare halinde olarak ortak aklı ön planda tutmaya özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe belediyelerini ziyaret etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ile birlikte Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ı ziyaret ederek belediye personeli ile bir araya geldi. Ziyarette Büyükkılıç’a, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, Cıngı ve Yalçın ile birlikte Talas Belediyesi birimlerini tek tek dolaşarak personel ile sohbet etti.

Talas Belediyesi’nin çalışmaları hakkında Başkan Yalçın ve personelden bilgi alan Büyükkılıç, “Hakikaten Kayseri’mizde huzurun, birliğin, beraberliğin, sizlerin vermiş olduğu hizmetlerin, başarısının sonrasında da yine tekrar bizleri görevlendirmenin, milletimiz de görevlendirirse, yola hep beraber devam ederiz diye umuyor ve inanıyorum. Miraç Kandili’nizi tebrik ediyoruz. Bir deprem dönemini yaşadık malumunuz, Allah bir daha göstermesin. O dönemde de yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Yüzünüzde her daim çiçek açsın”

Talas Belediyesi personelinden Muhammed Enes Aslan da Başkan Büyükkılıç’a başarı dileklerini ileterek, “Yeni dönemde inşallah daha nice güzel yerlerde görev yapmanız dileğiyle, empati kuran güzel insanlara denk getirsin inşallah. Yüzünüzde her daim çiçek açsın” derken, Büyükkılıç da Aslan’a teşekkür etti.

Büyükkılıç, Başkan Yalçın ve personeline çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi. Belediye personeli de ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.