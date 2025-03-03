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Başkan Palancıoğlu, 'Gazze ve deprem bölgelerine yardım ulaştıracağız'

Melikgazi Belediye BaşkanI Mustafa Palancıoğlu, 'Ramazan ayı birlik beraberlik ve yardımlaşma ayı bu kapsamda başta Gazze olmak üzere özellikle deprem bölgeleri olmak üzere ihtiyaç sahiplerine Doğu Türkistanlı ve ilçemizde bulunan ihtiyaç sahiplerine her türlü yardım yapmak üzere meclisten de karar almış durumdayız. Şu anda Kızılay bünyesinde Gazze'de 180 liraya bir kişiye iftar ve sahur verme imkanı var aynı şekilde AFAD, Türkiye Diyanet Vakfı da destekliyor. Bizlerin oraya girmesi şu anda yasal olarak mümkün değil, izin çıkmıyor. Dolayısıyla bu ilgili izni olan kurumlara Ürdün ve Mısır üzerinden bu yardımlar ulaştırılıyor' dedi.

Başkan Palancıoğlu, 'Gazze ve deprem bölgelerine yardım ulaştıracağız'

Melikgazi Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı sonrasında konuşan Başkan Mustafa Palancıoğlu, Ramazan ayı kapsamında yardımlardan bahsetti. Palancıoğlu, ”Ramazan ayı birlik beraberlik ve yardımlaşma ayı bu kapsamda başta Gazze olmak üzere özellikle deprem bölgeleri olmak üzere ihtiyaç sahiplerine Doğu Türkistanlı ve ilçemizde bulunan ihtiyaç sahiplerine her türlü yardım yapmak üzere meclisten de karar almış durumdayız. İnşallah hem iftar verme hem iaşe yardımı hem de diğer insani yardımları ulaştırma ile ilgili meclisimiz oy birliğiyle desteğe geçmiş oldu. Şu anda Kızılay bünyesinde Gazze'de 180 liraya bir kişiye iftar ve sahur verme imkanı var aynı şekilde AFAD, Türkiye Diyanet Vakfı da destekliyor. Bizlerin oraya girmesi şu anda yasal olarak mümkün değil, izin çıkmıyor. Dolayısıyla bu ilgili izni olan kurumlara Ürdün ve Mısır üzerinden bu yardımlar ulaştırılıyor. Hem hayırseverlerimiz hem de belediye olarak biz bu sürece katkı sunmak oradaki yaraları bir nebze de olsa sarmak için bu kurumlarla destek verip oraya yardım ulaştıracağız inşallah” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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