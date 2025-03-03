Palancıoğlu: 'Soğuk havalarda iftar çadırı kurmak zor oluyor, bunun yerine farklı programlar yapıyoruz'

Melikgazi Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu başkanlığında yeni toplantı salonunda gerçekleştirildi. Mecliste 34 gündem maddesi görüşüldü. Başkan Mustafa Palancıoğlu iftar çadırıyla ilgili yaptığı açıklamada; “Havalar soğuk gittiği dönemlerde Ramazan çadırı fayda yerine zarar getiriyor. Çünkü orayı ısıtmak gerekiyor, yemek de öyle. Biraz ortam uygun olmadığı için yapılamıyor. Biz iftar programları gerçekleştiriyoruz. Her Ramazan’ın 15’i yetimlerle buluşuyoruz. ‘İlk orucum ilk iftarım’ kapsamında belirlediğimiz mahallelerdeki ilkokulların birinci sınıflarındaki öğrenciler ve ailelerine iftar veriyoruz. İftar yemeği için kış şartlarında çadıra gelmesi gitmesi aileler için bir zorluk oluyor ve otobüs bileti kullanıyorlar biz bunun yerine iaşe veriyoruz. Hem de bu iaşeler 1 hafta boyunca kullanılabiliyor. Yaşlıların da sıraya girip beklemesi zor oluyor ve kapasitenin üstünde insan yoğunluğu oluyor bu sefer hem çağırdınız hem yetişmedi gibi eleştiri oluyor. Biz bunun yerine farklı şekilde çalışmalar yürütüyoruz” şeklinde konuştu.