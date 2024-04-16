Başkan Palancıoğlu, genç çifte sürpriz yaparak nikâhlarını kıydı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediyenin nikâh salonunda nikâhları kıyılan çifte sürpriz yaparak, nikâhlarını kıydı.

Çiftleri ziyaret edip hayırlı olsun temennisinde bulunan Başkan Palancıoğlu, "Evlenen çiftlerimizin mutlu zamanlarında yanlarında olmak, mutluluklarına ortak olmak belediye olarak bizleri mutlu ediyor. Bugünde nikahı kıyılmak üzere olan çiftimize sürpriz yaparak nikahlarını ben kıydım. Çok mutlu oldular. Genç çiftimizin evliliklerinin daim olmasını dilerim. Belediyemizde hem açık havada hem de daha nezih ve geniş salonlarda nikâh kıyıyoruz. Çiftlerimiz, mutlu başlangıçlarına ve yeni hayatlarına bu nezih mekânlarımızda ‘evet’ diyor. Melikgazi Belediyesi olarak her yıl en fazla nikâh kıyan belediyeler arasındayız. En yoğun hizmet verdiğimiz işler arasında nikâh da yer alıyor. Tüm çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum." dedi.