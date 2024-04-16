Başkan Palancıoğlu, genç çifte sürpriz yaparak nikâhlarını kıydı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediyenin nikh salonunda nikhları kıyılan çifte sürpriz yaparak, nikhlarını kıydı.

Başkan Palancıoğlu, genç çifte sürpriz yaparak nikâhlarını kıydı
Kayseri GündemEditör

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediyenin nikâh salonunda nikâhları kıyılan çifte sürpriz yaparak, nikâhlarını kıydı.

Çiftleri ziyaret edip hayırlı olsun temennisinde bulunan Başkan Palancıoğlu, "Evlenen çiftlerimizin mutlu zamanlarında yanlarında olmak, mutluluklarına ortak olmak belediye olarak bizleri mutlu ediyor. Bugünde nikahı kıyılmak üzere olan çiftimize sürpriz yaparak nikahlarını ben kıydım. Çok mutlu oldular. Genç çiftimizin evliliklerinin daim olmasını dilerim. Belediyemizde hem açık havada hem de daha nezih ve geniş salonlarda nikâh kıyıyoruz. Çiftlerimiz, mutlu başlangıçlarına ve yeni hayatlarına bu nezih mekânlarımızda ‘evet’ diyor. Melikgazi Belediyesi olarak her yıl en fazla nikâh kıyan belediyeler arasındayız. En yoğun hizmet verdiğimiz işler arasında nikâh da yer alıyor. Tüm çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum." dedi.

Başkan Palancıoğlu, genç çifte sürpriz yaparak nikâhlarını kıydı
Başkan Palancıoğlu, genç çifte sürpriz yaparak nikâhlarını kıydı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kayseri trafiği 135 kavşaktan canlı izleniyor
Kayseri trafiği 135 kavşaktan canlı izleniyor
'Bilişim Akademisi' projesi hayata geçiyor
'Bilişim Akademisi' projesi hayata geçiyor
Hayırsever, Nörolojisi Bilim Dalı'na EMG Cihazı Bağışladı
Hayırsever, Nörolojisi Bilim Dalı'na EMG Cihazı Bağışladı
Ağacı söken 4 kişiye ceza
Ağacı söken 4 kişiye ceza
Kayseri Havalimanı Mart ayında 174 bin yolcuya hizmet verdi
Kayseri Havalimanı Mart ayında 174 bin yolcuya hizmet verdi
Başkan Büyükkılıç 'Kayseri bir açık hava müzesi'
Başkan Büyükkılıç 'Kayseri bir açık hava müzesi'