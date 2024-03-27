Başkan Palancıoğlu hakemler ile bir araya geldi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği üyeleri ve hakemleri ile iftar programında bir araya geldi.

Melikgazi olarak bir ve beraber olunan programlara önem verdiklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu, “Bende geçmiş dönemde kısa sürede olsa ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin maçlarına hakemlik yaptım. Hakemlerin vermiş olduğu kararlar ne kadar önemli ise bizimde verdiğimiz kararlar bizleri ya doğruya ya da yanlışa götürüyor. Rabbim herkese doğru kararlar vermeyi nasip etsin. Bugün bir vesile oldu bir araya geldik. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Bu tür organizasyonlar bir arada olmamızı pekiştirir. Biz Melikgazi olarak önce insan, önce aile, önce gençlik, önce kadın diyoruz. Önce aile temasıyla bir arada olmamız, el ele vermemiz ve bu ortamları yakalayacak faaliyetler yapmamız lazım. Bu tarz bir arada olmamızı artıran etkinliklerimizi düzenlemeye devam edeceğiz. Türkiye’de en önemli konu aile bizler için. Birliğimizi pekiştirecek çalışmalar yapmamız lazım. Çocuklarımız için çocuk üniversitesi kuruyoruz. Yeteneklerini burada keşfedecek, kendi istedikleri sevdikleri bölümü seçecek ve okuyacak. Burada birçok eğitim ve faaliyetle kendilerini keşfedecekler. Türkiye Üstün Zekâlılar Vakfı ile Dâhiler Koleji’ni Kayseri’mize kazandırıyoruz. Robert Koleji, Cambridge, Oxford mantığında Türkiye’nin en nadide kolejini inşallah Melikgazi Erenköy Mahallesi’nde hayata geçireceğiz. TFFHGD Başkanı Sayın Özgür Reha Alıcı’ya ve tüm hakemlerimize katılımları için teşekkür ederim. İl Hakemlik Kokartlarını takdim ettiğimiz tüm hakemlerimize başarılar dilerim” dedi.