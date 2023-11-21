Başkan Palancıoğlu, hizmete açtığı sağlık merkezlerini ziyaret etti

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Tınaztepe ve Kazım Karabekir Mahallesi'nde hayata geçirdikleri aile sağlık merkezlerini ziyaret ederek, sağlık çalışanları ve vatandaşlarla sohbet etti.

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  • 21.11.2023 13:22
  • Güncelleme: 21.11.2023 15:04
Başkan Palancıoğlu, hizmete açtığı sağlık merkezlerini ziyaret etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Tınaztepe ve Kazım Karabekir Mahallesi’nde hayata geçirdikleri aile sağlık merkezlerini ziyaret ederek, sağlık çalışanları ve vatandaşlarla sohbet etti.

"Yapmış olduğumuz yatırımların hayata geçmiş halini yerinde görmek gurur verici" diyen Başkan Palancıoğlu, "Kayseri’mizde tüm belediyeler olarak rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra insana ve geleceğimize hitap eden önemli tesisler yapıyoruz. İşimizi yaparken vatandaşlarımızın isteklerini ve ihtiyaçlarını önemsiyor, bu doğrultuda yeni ve özgün projeler hayata geçiriyoruz. Mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler üretiyoruz. 2024 yılında Melikgazi’de sağlık hizmeti ihtiyacı kalmayacak. Melikgazi Belediyesi olarak hemşehrilerimizin sağlığını önemsiyoruz; aile sağlığı merkezlerimiz ile hemen hemen her mahallemizde hizmet sağlıyoruz. Belediye olarak ilçemize yapılabilecek her ne varsa en iyisini yapabilmenin gayreti içerisindeyiz. Belediyemiz ve hayırseverler ile okul, cami, aile sağlığı merkezi, sosyal tesis gibi birçok hizmet yapıyoruz. 4,5 yılda Melikgazi’mize 15 aile sağlığı merkezi ve 5 adet 112 acil istasyonu kazandırdık. Hayata geçirdiğimiz birçok yatırım ve hizmet, Türkiye’de örnek gösteriliyor. Bugün hayırseverlerimiz ile Tınaztepe ve Kazım Karabekir Mahallesi’nde hayata geçirdiğimiz Ahmet-Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezi ile Şükriye Yakıcı ve Fatma Çetiner Aile Sağlığı Merkezi’mizi ziyaret ederek sağlık çalışanlarımızla ve vatandaşlarımızla sohbet ettik. Yapmış olduğumuz yatırımların hayata geçmiş halini yerinde görmek bizlere gurur veriyor. Ayrıca buradaki eczanelerimizi de ziyaret edip, bereketli ve hayırlı işler diledik. Sağlık yatırımlarımızla ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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İHA

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