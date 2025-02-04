Başkan Palancıoğlu, hizmetlerini Ankara'da anlattı

Başkan Palancıoğlu, konuşmasında özellikle gayrimenkul geliştirmede en önemli aktörün; imar planlarını yapan, projeleri hayata geçiren ve bir şehrin çevresini değiştiren, geliştiren belediyeler olduğuna vurgu yaptı.

“ÇARŞI MELİKGAZİ VE KAMP MERKEZİ GİBİ PROJELERİMİZ GAYRİMENKUL GELİŞTİRMEDE HEM TÜRKİYE’YE HEM DE KAYSERİ’YE ÖRNEK”

Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansının (ICREDM) gayrimenkul, inşaat, arazi yönetimi, imar, değerleme, yatırım, finans ve yönetim alanlarında yerli ve yabancı deneyimleri buluşturmayı amaçladığını hatırlatan Başkan Mustafa Palancıoğlu, "Kentsel ve kırsal arazi yönetimi, planlama ve kalkınma, imar uygulaması gibi daha birçok konunun tartışıldığı konferansta, Melikgazi’mizde hayata geçirdiğimiz Çarşı Melikgazi, kentsel dönüşüm çalışmaları, okullar, aile sağlık merkezleri gibi birbirinden önemli rekor hizmetlerimizi anlattık. Kent pazarlarının kentsel ekonomiye katkısı oturumunda, özellikle Çarşı Melikgazi'mizle ilgili katılımcılara sunum yaptım. Şehirlerin vizyonları çok önemli ve bu vizyon belediye başkanları ve yapılan projeler ile doğru orantılı. Şehirlerin gelişmesi ve güzelleşmesi, afet dirençli şehirler olmasının yanında huzurla yaşanacak şehirler olması önemli. Şehirleri tanıtmak ve aksesuarlarla donatmak lazım. Kayseri’nin de Erciyes Dağı, Selçuklu eserleri olmak üzere birçok aksesuarı var. Biz de Melikgazi’de birçok çalışma yapıyoruz. Avrupa’da birçok güzel örnek gördüm, bunu da Kayseri’ye ve Melikgazi’mize aktarmak için uğraşıyoruz. Bunlardan bir tanesi modern Pazar yeri. Avrupa’da Macaristan, İrlanda, İspanya gibi ülkelerde örnekleri var. Bizim projelerimizin arasında göz bebeği olan projelerimizden biri de Çarşı Melikgazi. Türkiye’de ilk olan bu projemizi Çarşı Melikgazi adıyla Melikgazi’ye yapıyoruz. İçinde birçok meyve, sebze ürünleri, gıda ürünlerinin satılacağı gıda AVM olarak düşünebilirsiniz. Çarşının içinde ATM, PTT, balıkçı, baharatçı, kuruyemişçi, Kayseri’nin yöresel ürünlerinin satıldığı dükkanlar yer alacak. Restoranlar ve Kayseri’nin yerel mutfağını da içinde barından projemiz, çelik konstrüksiyon, tuğla ve ahşap olarak farklı bir mimaride çok güzel bir proje oldu. 11 bin metrekare alan üzerinde kurulan projemizi tamamlayarak peyzajına başladık. Çevreci bir anlayışla inşa ettiğimiz çarşımızda GES ve elektrikli araçlar için şarj istasyonu yer alıyor. Kayseri’ye kazandırdığımız bu eser diğer birçok ilde de yaygınlaşacak diye düşünüyorum. Kayseri’ye gelen misafirlerin uğrayacağı, alışveriş yapacağı 7 gün boyunca açık olacak nezih bir yer olacak. İçinde 71 adet sabit dükkanımız var. Kayseri’ye güzel bir eser kazandırarak, 50 veya 100 yıl sonra da alışveriş yapılan bir yer olmasını istiyoruz. Amacımız ticaretin merkezi olan Kayseri’de esnaflığın yeni ve farklı bir yüzünü göstermek. Hem esnaftan hem de vatandaşlarımızdan bu projemiz ile ilgili güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu projemizin bölgeye güzel bir katma değeri oldu. Gayrimenkul geliştirmede hem Türkiye’ye hem de Kayseri’ye örnek olacak Kamp Merkezi projemiz de var. Erciyes Dağı’na yakın 57 dönümlük arazide 50 adet bungalov ev ile birlikte konferans salonları, sinema salonları, oyun parkı gibi birçok sosyal donatı var. Bu proje Erciyes’in 365 gün kullanılmasını sağlayacak olan güzel bir proje. İhale aşamasındayız, inşallah hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Bir şehri kalkındırmak istiyorsak, o şehrin cazibesini artırmak lazım. Biz de projelerimizi bu çerçevede yapıyoruz.” dedi.

Türkiye’de en çok kentsel dönüşüm projeleri yapan belediye olduklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, şunları söyledi:

“Kentsel dönüşüm de gayrimenkul geliştirme de önemli bir konu. Doğru kullanılırsa hem sağlıklı, dirençli şehirler olur, hem de vatandaşların nitelikli evlerde yaşaması sağlanır. Türkiye’de en çok sağlık ocağı, kütüphane yapan belediyeyiz. Okullar konusunda ise Türkiye’de en çok okul yapan belediyeyiz. Türkiye’nin en önemli okullarından olacak, havacılık tarihinin yeniden canlanacağı, 25 bin metrekare alanda kurduğumuz Melikgazi Belediyesi Havacılık ve Uzay Lisesi. Kayseri'nin göz bebeği bir lise olacak. İlçemize 20’ye yakın Akıl Küpü Kütüphanesi yaptık. En çok memnuniyetin olduğu projelerimizden biri. Gençler mahallesinden çıkmadan kendi evine yakın kütüphanede hizmet alıyor. Gayrimenkul geliştirmede en önemli aktör; imar planlarını yapan, projeleri hayata geçiren ve bir şehrin çevresini değiştiren geliştiren belediyelerdir. Kayseri cazip bir şehir. Burada yapacağımız uygulamalarla Türkiye’ye örnek olmaya devam edeceğiz. Konferansın ülkemiz ve şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”