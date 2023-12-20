Başkan Palancıoğlu kütüphanede gençlerle sohbet etti

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Belediye hizmet binasında bulunan Akıl Küpü Kütüphanesi’ni ziyaret ederek ders çalışan gençlerle bir araya geldi.

Melikgazi’nin Akıl Küpü Kütüphaneleri Yoğun İlgi Görüyor

Melikgazi’de gençleri mutlu edecek ve ihtiyaçlarına cevap verecek projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Belediye hizmet binamızda bulunan Akıl Küpü Kütüphanemizi ziyaret ederek, gençlerimizle sohbet ettik. Geleceğimizin teminatı gençlerimizle bir araya gelmek, yüzlerindeki tebessüme şahit olmak mutluluk verici. Gençlerimizi çok aydınlık bir geleceğin beklediğine inanıyorum. Onlar için yaptığımız ve Türkiye’de örnek olan projemiz olan Akıl Küpü Kütüphanelerimizi gençlerimiz çok sevdi. Buralar gençlerin rahat, güvenilir ve nitelikli bir ortamda ders çalışmalarına imkân tanıyor. Gece geç saatlere kadar açık olan kütüphanelerimizde kafemiz, özel çalışma odaları, gençlerimizin ders çalışacağı mekânlar yer alıyor. Burada dilediği gibi ders çalışıyorlar. İlçemize 15 adet Akıl Küpü Kütüphanesi kazandırıyoruz. 33.500 üyemiz ilçemizin farklı mahallelerinde hayata geçirdiğimiz kütüphanelerimizde hem ders çalışıyor hem kitap okuyor. Gençler bizim geleceğimiz. Biz de geleceğimize elimizden geldiğince destek olup, onların yanında olmaya devam edeceğiz. Ders çalışmak veya kitap okumak isteyen tüm gençlerimizi kütüphanelerimize bekliyoruz. Tüm gençlerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.