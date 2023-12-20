Erciyes yeni sezona hazırlanıyor

Sahip olduğu toz kar ile dünyanın en önemli kayak merkezleri arasında yer alan Erciyes Kayak Merkezi beyaza büründü. Merkezde kayak sezonu için son hazırlıklar yapılıyor.

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  • 20.12.2023 16:18
  • Güncelleme: 20.12.2023 16:18
Erciyes yeni sezona hazırlanıyor

Sahip olduğu toz kar ile dünyanın en önemli kayak merkezleri arasında yer alan Erciyes Kayak Merkezi beyaza büründü. Merkezde kayak sezonu için son hazırlıklar yapılıyor.

Türkiye'nin gözde kış turizmi adreslerinden Erciyes Kayak Merkezi, yeni yılda yerli ve yabancı turistleri misafir etmeye hazırlanıyor. 19 mekanik tesisi ve birbirine bağlı 112 kilometre kayak pistine sahip Erciyes Kayak Merkezi, kayak severleri ağırlamak için gün sayıyor.

1ha

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