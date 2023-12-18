Başkan Palancıoğlu mesaiye, saha çalışanlarını ziyaret ederek başladı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu İnecik Tesisleri'nde bulunan temizlik, ulaşım, geri dönüşüm ve atölye çalışanlarıyla bir araya gelerek, onlara çorba ve simit ikram etti.

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  • 18.12.2023 12:22
  • Güncelleme: 18.12.2023 13:05
Başkan Palancıoğlu mesaiye, saha çalışanlarını ziyaret ederek başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; İnecik Tesisleri’nde bulunan temizlik, ulaşım, geri dönüşüm ve atölye çalışanlarıyla bir araya gelerek, onlara çorba ve simit ikram etti.

Emeğin en yüce değer olduğunu bilerek çalışan mesai arkadaşlarına çalışmaları için teşekkür eden Başkan Palancıoğlu; "Belediyemizin İnecik Tesisleri’nde temizlik, ulaşım, geri dönüşüm ve atölyede çalışan işçilerimizi ziyaret ederek, bir araya geldik. Bugün sıcak çorba ve simit eşliğinde mesaiye başladık. Biz Melikgazi olarak büyük ve güçlü bir aileyiz. Melikgazi’miz için büyük bir emek özveri ile birlikte çalışıyoruz. İlçede vatandaşlarımızın nitelikli hizmet alması için gece gündüz çalışan, önemli görev üstlenen bir ekibimiz var. Yaptıkları iş gerçekten zor ve övgüyü hak ediyor. Her ne kadar onlar vitrinin önünde olmasalar da, belediyemizin emeğini, yükünü çeken ulaşım, temizlik, park ayrıca tüm birimlerdeki arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi, muhabbetimizi eksiltmesin. Melikgazi’mize hep birlikte hizmet ediyoruz, inşallah daha da gayretli çalışmalarla Melikgazi’mizi daha ileri taşıyacağız" dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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