Başkan Palancıoğlu Mevlid Kandili'ni kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 14 Eylül Cumartesi günü idrak edilecek olan Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında tüm İslam âleminin Mevlid Kandili’ni kutlayan Başkan Palancıoğlu, âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’in (SAV) doğduğu bu mübarek geceyi kutlamanın sevinci içerisinde olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Âlemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (SAV) dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili’ni idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Dünyaya teşrifleriyle insanlığa iyiyi ve güzeli öğütleyen Hz. Peygamberimizin Kur’an’a dayanan güzel ahlakını örnek almalı, O’nun sünnetini kendimize rehber edinmeliyiz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla bir arada yaşamak için O’nu iyi tanımalı ve iyi tanıtmalıyız. Toplumsal birlik ve beraberliğin, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı, manevi güzelliklerin çoğaldığı bu mübarek kandil gecesinde, Efendimizi (SAV) daha iyi tanımak ve anlamak için gayret etmeli; sabır, kerem ve cömertliğini, merhametini, güzel ahlakını rehber edinmek için O’nun mesajlarını her yönüyle doğru anlamalıyı hedeflemeliyiz. Dürüstlüğü, yetimi kollamayı, akrabalık bağlarına riayet etmeyi, emanete hıyanet etmemeyi, güzel ahlaklı olmayı öğütleyen Peygamberimizin (SAV) sünneti ışığında yaşamalıyız. Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu mübarek gecenin, tüm İslam coğrafyasına huzur, barış, kardeşlik getirmesini temenni ediyorum. Bu duygularla tüm İslam âleminin mübarek Mevlid Kandili’ni kutluyor; dualarımızın kabul ve makbul olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”