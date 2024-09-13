U-16 Milli Takımını konuk eden Büyükkılıç'tan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin kalitesine vurgu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, U-16 Milli Takım oyuncuları ve teknik ekibini Büyükşehir Belediyesi’nde konuk etti. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin övgü alan ve üzerine titredikleri bir proje olduğunu vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Selman Coşkun, Antrenör Selçuk Erdoğan, TFF Bölge Müdürü ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal ve genç U-16 Milli Takımı oyuncularını misafir etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ziyarette yaptığı konuşmada Erciyes’teki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin en önemli projelerinden birisi olduğunu ifade etti. Büyükkılıç, “Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’miz gerçekten, yurt dışında da çok yer gördüm, bizim en önemli projelerimizden biri. Bunu sadece Kayseri’mize özgü değil, Türkiye’mize bir kazanım sağlamak adına hayata geçirdik ve korumaya, üzerine de titremeye devam ediyoruz. Çünkü kaynaklarımız sınırsız değil. Gereksiz yere bu kaynaklarımızın israfını önlememiz lazım. Geçen Samsunspor’umuzdaki Fuat Çapa hocam, övdü övdü, ‘bir eksiğiniz var. Tanıtımını tam yapamıyorsunuz’ dedi. Bunun yolu işte takımların sizler vasıtası ile yayılıp, güvenip, gelip burada bu realiteyi görmesi lazım. Sadece futbola özgü değil. Takdir edersiniz oradaki kapalı yüzme havuzumuzla, yine spor salonumuzla, fitness merkezimizle, otel ortamlarımızla kışın ayrı bir güzel yasın ayrı bir güzel” diyerek 6 adet olan futbol sahasının 8’e çıkacağını belirtti.

Büyükkılıç, sporculara Erciyes’in havasını ve suyunu tanıtarak anlattı

Başkan Büyükkılıç bir hekim gözüyle 1850-2000 metre rakımın oksijenizasyonu sağlamak adına en önemli seviye olduğunu dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, “Erciyes gibi bir değerimiz kışın kayak turizminde, yazın da yüksek irtifa ya da diğer sportif alanlara özgü uygulamalarla, kamp merkezleri ile yayla turizminde her zaman değerlendirilsin istiyoruz. Allah vergisi. Suyumuz mesela Erciyes’imizden süzülerek gelir. Bu sene yağmış olan kar, bize 15 sene sonra içilecek su halinde dönüşü oluyor. Katman katman” ifadelerinde bulunarak Kayseri’deki sağlıklı ve doğal suyun serüvenini anlattı.

Huzur şehri kayseri vurgusu yapan Büyükkılıç Kayseri’nin Avrupa spor şehir olduğunu belirtti

Kayseri’yi huzurlu ve güvenli bir şehir olarak niteleyen Büyükkılıç, Kayseri’nin gerçekleştirdiği spor faaliyetleri ile ACES 2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanı alan bir şehir olduğunu da vurguladı. Büyükkılıç ayrıca, 22 Eylül’de Uluslararası Yarı Maratonu’nun yapılacağını da duyururken, şehrin spor altyapısını güçlendirmeye gayret ettiklerini vurgulayarak, “Her yerde beldeler dâhil, yüzlerce halı sahalarımız var, Kayserispor gibi değerimiz var. Teşekkür ediyorum” dedi.

“Başkanımızın çok büyük emeği var. emeğiniz çok, ülkenin evlatlarına sahip çıkıyorsunuz”

TFF Bölge Müdürü ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal ise Başkan Büyükkılıç’a başkanlıktan öte ağabeylik yaptığı için teşekkürlerin iletti. Önal, Başkan Büyükkılıç’a “Emeğiniz çok, ülkenin evlatlarına sahip çıkıyorsunuz” diyerek, “Tesisleri gezdirdim, teşekkür ederiz, bize başkanlıktan ziyade ağabeylik yaptınız. Nakit, malzeme yardımı alıyoruz, Sümer Tesisi’ni gezdiler, orada da başkanımızın çok büyük emeği var. Bazen ağabeylik olacağı zaman başkanımız devreye giriyor. Spor şehri olduk, biz sizden razıyız başkanım, emeğiniz çok, ülkenin evlatlarına sahip çıkıyorsunuz. O çocukların ailelerinin duası yeter, her zaman yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

Coşkun, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ne Yönelik Övgü Dolu Sözlerle Burada Uluslararası Bazda Turnuva Yapılacağını Hatırlattı

Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Selman Coşkun da övgü dolu sözlerle Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde uluslararası bazda turnuva yapılacağını hatırlatarak, “Romanya ile ayın 14’ünde maçımız var, 16 ve 18’inde Portekiz ve Danimarka ile maçlarımız da var. Yüksek İrtifa’dan bahsedince uluslararası turnuva oynanacak” dedi.

“Erciyes’i uluslararası bazda tanıtmak için elimizden geleni yapmaya hazırız”

Avrupa takımlarının Kayseri’de böylesi özel bir tesisi görüp, kendi ülkelerinde örnek gösterileceğini vurgulayan Coşkun, konuşmasında şunları paylaştı:

“U-16 bazında da olsa Portekiz, Danimarka, Romanya ciddi potansiyeli olanlar ülkeler, bu ülkelerin buraya gelip, yüksek irtifa merkezini görüp, mutlu ayrılması, kendi ülkelerindeki takımlara örnek olup, burasının duyurulması açısından, çok sağlıklı turnuva olacağını düşünüyorum. Diğer taraftan maçlar oynanırken, Kayseri’nin marka değerinin, Yüksek İrtifa Merkezi’nin, Erciyes’in tanıtımının yapılması adına girişimler olabilir. Sizlerin verdiğiniz emekleri, bu değeri, uluslararası bazda tanıtmak için elimizden geleni yapmaya hazırız.”

Nazik ziyaretleri ve adına hazırlamış oldukları 38 numaralı ay yıldızlı forma için kendilerine teşekkür eden Büyükkılıç, ziyaretçi sporcularla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Büyükkılıç’a ziyarette Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk de eşlik etti.