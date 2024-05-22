Başkan Palancıoğlu'ndan çocuklara teknoloji atölyesi hizmeti

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye bünyesinde bulunan sosyal tesislerde teknoloji atölyeleri derslerinin devam ettiğini açıkladı.

Çocukların eğitimi için her türlü hizmetin aralıksız süreceğini belirten Başkan Palancıoğlu, sosyal tesislerde devam eden teknoloji atölyeleri derslerinin yaz aylarında artarak devam edeceğinin müjdesini verdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Belediyemizin sosyal tesisleri bünyesinde bulunan teknoloji atölyelerimiz tüm imkanlarıyla çocuklarımıza seferber olmuş durumda. Burada 8-12 yaş aralığındaki çocuklarımıza, 15 kişilik sınıflarda hizmet veriyoruz. Teknoloji atölyelerimizde temel algoritma işlemleri, arduino uygulamaları, üç boyutlu yazıcı uygulamaları, mikrobit ile temel programlama gibi birçok robotik ve kodlama dersleri veriyoruz. Necip Fazıl Kısakürek, Danışmentgazi ve Tınaztepe sosyal tesislerimizde bulunan teknoloji atölyelerimizdeki derslerimiz hafta içi ve hafta sonu devam ediyor. Okullar yaz tatiline girdiğinde ise derslerimizi hafta içine daha fazla yayacak, ders sayımızı arttırarak daha fazla öğrenciye ulaşma imkanı sağlayacağız. Bizim buradaki temel hedefimiz çocuklarımızın hem eğlenerek, hem de üreterek kendilerine birtakım bilgi birikim katmalarıdır. Temel Robotik ve Kodlama Kursu’nda kendini geliştirip, ilerde bu konuda ülkemize hizmet etmek isteyen tüm öğrencilerimizi teknoloji atölyelerimize bekliyorum” dedi.