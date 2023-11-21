Başkan Palancıoğlu'ndan gençlere bir müjde daha

Mahalleleri daha da canlandıracak, gençlerin mahallesinde hizmet alarak, ders çalışmalarına imkn tanıyan Akıl Küpü Kütüphanelerine bir yenisini daha ekleyen Melikgazi Belediyesi, yakında Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir kütüphaneyi daha çok yakında hizmete açıyor.

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  • 21.11.2023 14:54
  • Güncelleme: 21.11.2023 15:07
Başkan Palancıoğlu'ndan gençlere bir müjde daha
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Mahalleleri daha da canlandıracak, gençlerin mahallesinde hizmet alarak, ders çalışmalarına imkân tanıyan Akıl Küpü Kütüphanelerine bir yenisini daha ekleyen Melikgazi Belediyesi, yakında Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki bir kütüphaneyi daha çok yakında hizmete açıyor.

Gençlerin nitelikli ortamda çalışması ve geleceğe hazırlanması için gayret gösterdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Sahada çalışmalarımızı incelemeye devam ediyoruz. Kazım Karabekir Mahallemizde kentsel dönüşüm projemizin tam ortasında Kayseri’nin en güzel kütüphanelerinden bir tanesinin yakında açılışını yapacağız. Öğrencilerimiz ve emeklilerimiz için yapmış olduğumuz Akıl Küpü Kütüphanesi ve İkinci Bahar Evi çalışmalarının sonuna geldik. 2 kattan oluşan Akıl Küpü Kütüphanemizde gençlerimiz ve emeklilerimiz için bütün ihtiyaçlar düşünüldü. Alt katı kafe üst katı da kütüphane olarak tasarlandı. İnşallah 15 gün içerisinde kütüphanemizi hizmete açacağız. Ayrıca kütüphanemizin tam karşısına, gençlerimizin zaman buldukça futbol oynayacakları bir futbol sahası hazırlıyoruz. Kazım Karabekir Mahallemize ve Kayseri’mize hayırlı olsun” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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