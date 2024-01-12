Başkan Palancıoğlu'ndan Hürriyet esnafına ziyaret

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Hürriyet Mahallesi'nde hizmet veren esnafı ve Hürriyet Pazaryeri'ni ziyaret ederek esnafa kolaylık diledi.

PAYLAŞ
  • 12.01.2024 16:44
  • Güncelleme: 12.01.2024 18:22
Başkan Palancıoğlu'ndan Hürriyet esnafına ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Hürriyet Mahallesi’nde hizmet veren esnafı ve Hürriyet Pazaryeri’ni ziyaret ederek esnafa kolaylık diledi.

Esnaf dostu bir belediye olduklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu; "Kayseri Milletvekilimiz Şaban Çopuroğlu, Melikgazi İlçe Başkanımız Tayyar Şahin ve yönetimi ile birlikte Hürriyet Mahallemizdeki pazar yerini ve esnaf kardeşlerimizi ziyaret ettik. Esnaf dostu belediye olarak her fırsatta esnafımız ile bir araya geliyoruz. Kayseri’miz ticaretin merkezi ve esnaf şehridir. Melikgazi olarak ilçemize birçok yeni pazar yeri yaparak esnaf kardeşlerimizin nitelikli alanda işlerini yapmasını sağladık. Esnafımız başımızın tacı. Onları çok seviyor ve bir arada olmaktan keyif alıyoruz. Her zaman yaptığımız gibi esnaf ve vatandaşlarımızla iç içe olmaya devam ediyoruz. Melikgazi’mizin her geçen gün daha iyi yerlere gelebilmesi adına vatandaşlarımızın istek ve önerilerine en kısa sürede çözüm üretmeye çalışıyoruz. Melikgazi’nin gelişmesinde esnafımız çok önemli rol oynuyor. Bizleri samimiyetle ve hoş sohbetle karşılayan tüm esnaflarımıza teşekkür ederim. Kıymetli esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diler; güler yüzlü ve samimi muhabbetleri için teşekkür ederim. Tüm esnafımıza Rabbim helalinden bol kazanç nasip etsin" dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Palancıoğlu'ndan Hürriyet esnafına ziyaret

Başkan Palancıoğlu'ndan Hürriyet esnafına ziyaret

Bünyan Devlet Hastanesi Bölgesi'ne yeni yol

Bünyan Devlet Hastanesi Bölgesi'ne yeni yol

Başkan Büyükkılıç'tan 6 milyon TL'lik asfalt yenileme çalışmalarına yakın takip

Başkan Büyükkılıç'tan 6 milyon TL'lik asfalt yenileme çalışmalarına yakın takip

Uyuşturucudan 3 günde 19 kişi tutuklandı

Uyuşturucudan 3 günde 19 kişi tutuklandı

Galatasaray-Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

Galatasaray-Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

Tarihi mekanda tarih dersi

Tarihi mekanda tarih dersi

Çok Okunanlar
1
Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

2
Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

3
CHP'nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

CHP’nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

4
Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

5
Çocukluk çağında obezite, yetişkinlikte birçok rahatsızlığa davetiye çıkarıyor

Çocukluk çağında obezite, yetişkinlikte birçok rahatsızlığa davetiye çıkarıyor

6
Uzun süre tablet ve bilgisayar kullanımı erken ergenliğe yol açabilir

Uzun süre tablet ve bilgisayar kullanımı erken ergenliğe yol açabilir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
FIFA'dan Kayserispor dahil 7 kulübe transfer yasağı

FIFA’dan Kayserispor dahil 7 kulübe transfer yasağı

Zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi

Zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi

DAHA FAZLA
Mame Thiam veda mesajı yayınladı

Mame Thiam veda mesajı yayınladı

Öğrencilerin kavgası kanlı bitti

Öğrencilerin kavgası kanlı bitti

Kayseri'de beklenen kar yağışı başladı

Kayseri’de beklenen kar yağışı başladı

Kayseri'de 8 araçlı zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı

Kayseri'de 8 araçlı zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı

Galatasaray – Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

Galatasaray – Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek