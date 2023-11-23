Başkan Palancıoğlu, öğretmenler ile bir araya gelerek günlerini kutladı

Melikgazi Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle hizmete kazandırılan Dedeman Anadolu İmamhatip Lisesi Fen ve Teknoloji Proje Okulu'nu ziyaret eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, öğretmelerle bir araya gelerek günlerini kutladı.

PAYLAŞ
  • 23.11.2023 16:56
  • Güncelleme: 23.11.2023 16:56
Başkan Palancıoğlu, öğretmenler ile bir araya gelerek günlerini kutladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle hizmete kazandırılan Dedeman Anadolu İmamhatip Lisesi Fen ve Teknoloji Proje Okulu’nu ziyaret eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, öğretmelerle bir araya gelerek günlerini kutladı.

İlçeye 5 yılda 21 okul kazandırdıklarını ve yaptıkları okullarda eğitimin başladığını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak eğitim hizmetine yeni yerinde kazandırdığımız Dedeman Anadolu İmamhatip Lisesi Fen ve Teknoloji Proje Okulu’nu ziyaret ederek, öğrenciler ve öğretmenlerimiz ile bir araya geldik. Eski Dedeman’ı şehir merkezinden burada çok büyük bir alana taşımıştık. Kayseri’nin en büyük okulu şu anda burada kurulmuş oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle beraber bugün okuldaki öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz. Öğretmenlerimizle bir araya geldik, onlara hediyelerini takdim ettik. Öğretmenler bizim için son derece önemli. Eğer büyük ve güçlü Türkiye’nin oluşmasını ve hedeflerimize ulaşabilmeyi istiyorsak gençlerin en iyi şekilde eğitim almasını sağlamalıyız. Bu güçlü gençlik, çocuklarımızı teslim ettiğimiz öğretmenlerimiz vasıtasıyla olacak. 5 yılda 21 okul ile Türkiye’de en çok okul yapan belediye olarak yaptığımız okullarda öğrencilerimizin gözlerindeki ışığı görmek gurur verici. Göreve geldiğimiz ilk günden beri eğitim ihtiyacını gidermek için birçok mahallemizde anaokul, ortaokul ve lise yaptık. Birçok okulumuzda eğitim başladı. Bunları gördükçe ne kadar yerinde ve doğru işler yaptığımızı düşünüyor ve mutlu oluyoruz. Bu kapsamda başta kendi öğretmenlerimin olmak üzere tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Cenab-ı Allah birlik beraberlik içerisinde bu ülkeyi yüz yıllara taşıyacak öğretmenler yetiştirmeyi nasip etsin” şeklinde konuştu.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Bayrak, Sarız Belediye Başkanlığı aday adaylığı için başvurdu

Başkan Bayrak, Sarız Belediye Başkanlığı aday adaylığı için başvurdu

Elitaş'tan Kayseri Valiliği'ne ziyaret

Elitaş'tan Kayseri Valiliği'ne ziyaret

Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi'nde inceleme

Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi'nde inceleme

Kazazede öğretmene evinde '24 Kasım' sürprizi

Kazazede öğretmene evinde '24 Kasım' sürprizi

Vali Çiçek: 'Öğretmenlik, dünyanın en güzel mesleklerindendir'

Vali Çiçek: 'Öğretmenlik, dünyanın en güzel mesleklerindendir'

Hizmet-İş'li öğretmenlerden Gazze'ye yardım

Hizmet-İş'li öğretmenlerden Gazze'ye yardım

Çok Okunanlar
1
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

2
Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

3
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

4
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

5
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

6
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hulusi Akar: Nato'nun yenilenmesine karşı değiliz

Hulusi Akar: Nato'nun yenilenmesine karşı değiliz

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş: 'Teşkilatlar ittifak liderlerinin kararına harfiyen uymak zorunda'

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş: 'Teşkilatlar ittifak liderlerinin kararına harfiyen uymak zorunda'

DAHA FAZLA
Malatya depremi Kahramanmaraş'ta da hissedildi

Malatya depremi Kahramanmaraş’ta da hissedildi

Kayseri'de protokolden uyuşturucuyla mücadelede net mesaj: 'Kökünü kazıyana kadar mücadeleye devam edeceğiz'

Kayseri'de protokolden uyuşturucuyla mücadelede net mesaj: 'Kökünü kazıyana kadar mücadeleye devam edeceğiz'

AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş'a Muhteşem Karşılama

AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş'a Muhteşem Karşılama

Bağ evinde bir kişi yanarak can verdi

Bağ evinde bir kişi yanarak can verdi

Kayserispor - Adana Demirspor maçını Kadir Sağlam yönetecek

Kayserispor - Adana Demirspor maçını Kadir Sağlam yönetecek