Başkan Palancıoğlu, öğretmenler ile bir araya gelerek günlerini kutladı

Melikgazi Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle hizmete kazandırılan Dedeman Anadolu İmamhatip Lisesi Fen ve Teknoloji Proje Okulu’nu ziyaret eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, öğretmelerle bir araya gelerek günlerini kutladı.

İlçeye 5 yılda 21 okul kazandırdıklarını ve yaptıkları okullarda eğitimin başladığını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak eğitim hizmetine yeni yerinde kazandırdığımız Dedeman Anadolu İmamhatip Lisesi Fen ve Teknoloji Proje Okulu’nu ziyaret ederek, öğrenciler ve öğretmenlerimiz ile bir araya geldik. Eski Dedeman’ı şehir merkezinden burada çok büyük bir alana taşımıştık. Kayseri’nin en büyük okulu şu anda burada kurulmuş oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle beraber bugün okuldaki öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz. Öğretmenlerimizle bir araya geldik, onlara hediyelerini takdim ettik. Öğretmenler bizim için son derece önemli. Eğer büyük ve güçlü Türkiye’nin oluşmasını ve hedeflerimize ulaşabilmeyi istiyorsak gençlerin en iyi şekilde eğitim almasını sağlamalıyız. Bu güçlü gençlik, çocuklarımızı teslim ettiğimiz öğretmenlerimiz vasıtasıyla olacak. 5 yılda 21 okul ile Türkiye’de en çok okul yapan belediye olarak yaptığımız okullarda öğrencilerimizin gözlerindeki ışığı görmek gurur verici. Göreve geldiğimiz ilk günden beri eğitim ihtiyacını gidermek için birçok mahallemizde anaokul, ortaokul ve lise yaptık. Birçok okulumuzda eğitim başladı. Bunları gördükçe ne kadar yerinde ve doğru işler yaptığımızı düşünüyor ve mutlu oluyoruz. Bu kapsamda başta kendi öğretmenlerimin olmak üzere tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Cenab-ı Allah birlik beraberlik içerisinde bu ülkeyi yüz yıllara taşıyacak öğretmenler yetiştirmeyi nasip etsin” şeklinde konuştu.