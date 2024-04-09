Başkan Palancıoğlu, Ramazan Bayramı'nı tebrik etti

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir açıklama yaparak tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Bayramlarda kırgınlıkların son bulduğu, sevgi, hoşgörü, merhamet duygularının en üst seviyede yaşandığını söyleyen Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:

"Gönül bağlarımızı güçlendiren Ramazan ayı yine hasretlerin son bulduğu Ramazan Bayramı ile taçlanıyor. İbadet, rahmet, bereket, sabır, yardımlaşma ve dayanışmanın pekiştiği bir Ramazan ayını daha geride bırakarak bir bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Herkese sevdikleriyle birlikte bu güzel günlerin huzurunu yaşayarak sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini dilerim. Ramazan Bayramı’nın, ülkemize, ilimize, ilçemize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, mutluluk, barış, sağlık ve bereket getirmesini diler, sevgi ve saygılarımı sunarım. İyi bayramlar.”