Başkan Palancıoğlu, vatandaşlarla salça kaynattı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Belsin Bölgesi Kocatepe Mahallesi’nde hizmet verdikleri salça kaynatma alanını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların mahalle aralarında salça kaynatarak is, koku, çevre kirliliği yapmalarının önüne geçip nezih, temiz bir alanda salçalarını kaynatmaları için, Belsin, Eskişehir Bağları ve Mimar Sinan Evliyalar Parkı’nda hazırladığı salça kaynatma alanları ile takdir toplayan Başkan Palancıoğlu, salçasını kaynatan vatandaşlarla sohbet ederek kolaylıklar diledi. Melikgazi Belediyesi’nin her yıl binlerce vatandaşa hizmet verdiği ’Salça Günleri’nin bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleştiğini belirten Başkan Palancıoğlu; "Tam yedi senedir salça günleri kapsamında vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Sadece Melikgazi Bölgesi’nden değil; birçok bölgeden vatandaşlarımız buraya gelerek salçalarını kaynatıp kış hazırlıklarını yapıyorlar. Salça Günleri’miz bir buçuk ay boyunca, 24 saat vardiya ile devam ediyor. 150 personelle hizmet veriyoruz. Mesai arkadaşlarımız sabah- öğle, öğle-gece ve gece-sabah olmak üzere toplam 3 vardiya ile çalışıyorlar. Domates çekiminden temizliğine, ilaçlamasına, kazanların temizliğinden çevre temizliğine ve diğer tüm hizmetlere kadar 24 saat boyunca hizmet veriyorlar. Dolayısıyla tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız da oldukça memnun. Dualarını alıyoruz inşallah. Bugün Kocatepe’de “Salça Günleri”nin son günü olacak. 9 gün süreyle Eskişehir Bağları’nda devam edeceğiz. Akabinde 15 gün süreyle Mimar Sinan Mahallemizde Evliyalar Parkı’nda olacağız. Dolayısıyla toplam bir buçuk aya yakın bir süre hizmet vermiş olacağız. Katılım oldukça yoğun maşallah. Her sene sayı katlanarak artıyor; bu sene rekor sayıdayız. Sadece dokuz günde 900 aileye Kocatepe Mahallemizde hizmet sağladık. Şu anki rezervasyonumuz 2000’i geçmiş durumda. Geçen sene 1450 civarında aileye hizmet vermiştik; bu yıl 2500 aileyi geçeceğini düşünüyoruz. Vatandaşlarımız “Salça Günleri”nden oldukça memnun. Cenab-ı Allah birliğimizi daim etsin. Güzel hizmetleri Melikgazi’mize kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Palancıoğlu, 19-25 Ağustos tarihlerinde Eskişehir Bağları, 26 Ağustos-08 Eylül tarihlerinde Mimar Sinan Evliyalar Parkı’nda devam edecek olan ’Salça Günleri’ne katılmak isteyen vatandaşların 0501 387 25 22 numaralı hattı arayarak rezervasyon yaptırabileceklerini belirtti. Melikgazi Belediyesi’nin ’Salça Günleri’ etkinliğinden memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar ise Başkan Palancıoğlu ile sohbet ederek teşekkürlerini iletti.