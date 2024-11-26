Başkan Palancıoğlu vergisini ödedi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu son ödeme tarihi 2 Aralık olan emlak, ilan-reklam ve çevre temizlik vergilerinin şahsına ait olan ikinci taksitini belediye veznesinde ödeyerek, veznede işlem yaptıran vatandaşlarla da sohbet etti.

Başkan Palancıoğlu vergisini ödedi
Kayseri GündemEditör

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; son ödeme tarihi 2 Aralık olan emlak, ilan-reklam ve çevre temizlik vergilerinin şahsına ait olan ikinci taksitini belediye veznesinde ödeyerek, veznede işlem yaptıran vatandaşlarla da sohbet etti.

Verginin bir vatandaşlık görevi olduğunu hatırlatan Başkan Palancıoğlu; "Kasım ayı vergi ayı. Bir vatandaş olarak vergi görevimizi yerine getiriyoruz. Ben de hem kendi vergimi hem de annemin vergisini veznemizde ödedim. Bu arada da vergi ödemek isteyen kardeşlerimize 2 Aralık Pazartesi’nin son gün olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ödemelerinizi kredi kartı ile taksitle veya internet üzerinden de yapabilirsiniz. Dolayısıyla iki farklı ödeme türümüz var. Veznelerde sıkışıklığa meydan vermemek ve vatandaşlarımızın ödeme sürelerini kaçırmamaları için veznelerimiz hafta içi saat 08:30 ve 19.00, hafta sonu ise saat 09.00 ile 17.00 saatleri arası hizmet veriyor. Veznede çalışan arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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