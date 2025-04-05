Başkan Şahin, dolandırılan özel okul velilerinin sorunlarına el attı: 'Bu parayı okullar ödeyecek'

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kayseri’de 3 farklı okulun öğrencilerinin Avrupa gezisine götürüleceği vaadiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık olayıyla ilgili açıklamada bulundu. Şahin, “Bu okullara ne oluyor? Özel okulların eğitim vermek için olduğunu biliyoruz; Bunlar restoran mı, kıyafet mağazası mı, kitapçı mı, turizm acentesi mi? Okul adı altında açılıp birçok faaliyet yapmak beceridir. Okullarda okulların aracılığı ile insanlar dolandırılıyor, Milli Eğitim Bakanlığı bunu neden seyrediyor? Bir kişi okullardan, okul aracılığı ile milyonlarca lira toplayabiliyor; okullar da bundan komisyon alacak diye rahat davranabiliyor. Veliler dolandırıldı parasını verdiler ve bir karşılığı yok. Bu parayı okullar velilere ödeyecek. Öyle ya da böyle ödeyecek. Okullar bu sorumluluktan kaçamaz. Peki okullar ne yapacak? Onlar da turizm acentesinden alacak, o da ödeyecek. Kimse bu vebale banane diyemez, burada eğitim konusu var ama okullar lütfen eğitim veren kurumlar olsun” diye konuştu.