Yücel: 'Reklam panolarını Belediye işletiyor olsaydı, ulaşım ücretsiz olabilirdi'

Kayseri'de reklam panolarının kiralanmasına yönelik eleştirilerde bulunan İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Kazım Yücel; “Reklam panolarından Kayseri’nin muhtelif yerlerinde benzerleri ile birlikte yaklaşık bin 650 tanesi, 10 yıl önce Kayseri Büyükşehir Belediyesinde İstanbullu bir firmaya, 10 yılını 30 milyon civarında bir rakama verildi. Yani yıllığı 3 milyon. Bugün geldiğimiz 7 yılın sonunda, bu reklam panolarından bir tanesini 1 yıl boyunca kullanmak istediğinizde yaklaşık 2 milyon civarında bu firmaya da kısa bir süre önce İstanbul’da kayyum atandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bunu kendi bünyesi içerisinde yapmış olsaydı ve bugün hala devam ediyor olsaydı, bin 650 x 2 milyonla siz hayal edin, neler yapılmazdı? Ulaşım ücretsiz olabilirdi, su fiyatlarınız dip rakamda size yansıyor olabilirdi veya esnaflarımız reklam parası alıyorsunuz, bunların hiçbirisini almanıza gerek kalmazdı” dedi.

İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin reklam panolarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yücel, 10 yıl önce belediye tarafından İstanbullu bir firmaya verilen ihale sonucunda şehrin çeşitli bölgelerinde kurulan bin 650 reklam panosunun büyük zarara yol açtığını belirterek; “Kıymetli Kayserili hemşerilerim, bu önünde bulunduğum reklam panolarından Kayseri’nin muhtelif yerlerinde benzerleri ile birlikte yaklaşık bin 650 tanesi, 10 yıl önce Kayseri Büyükşehir Belediyesinde İstanbullu bir firmaya, 10 yılını 30 milyon civarında bir rakama verildi. Yani yıllığı 3 milyon. Bugün geldiğimiz 7 yılın sonunda, bu reklam panolarından bir tanesini 1 yıl boyunca kullanmak istediğinizde yaklaşık 2 milyon civarında. Yani, o firmanın bin 650 adete verdiği rakamı, bir panodan neredeyse alır hale geldik. Ve çok enteresandır, bu firmaya da kısa bir süre önce İstanbul’da kayyum atandı. Yapmış olduğu yolsuzluklar vardır, yoktur, bilemeyiz; savcılık tarafından el konuldu, kayyum atandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bunu kendi bünyesi içerisinde yapmış olsaydı ve bugün hala devam ediyor olsaydı, bin 650 x 2 milyonla siz hayal edin, neler yapılmazdı? Ulaşım ücretsiz olabilirdi, su fiyatlarınız dip rakamda size yansıyor olabilirdi veya esnaflarımız reklam parası alıyorsunuz, bunların hiçbirisini almanıza gerek kalmazdı. Biz buradan tekrar bir kez daha hatırlatıyoruz: Gerekirse bir takım yöntemler araştırılsın, kalan iki-üç yıl ihale süresi iptal edilebiliyorsa iptal edilsin. Öyle değil, 3-5 personel bu işin tahsis etsin ve Kayseri esnafına bu reklam panolarını daha uygun fiyatta kiraya verebilir. Veya normal fiyata verirse de vatandaşına aldığı çok ciddi rakamlarla hizmet edebilir. Yoksa 10 yıllığına 30 milyona bin 650 panoyu verdiniz, yıllığı 3 milyona; Kayseri’nin malını bazı insanlara istediğiniz gibi, kusura bakmayın, kullanmasına izin vermeyin, vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.