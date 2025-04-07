Başkan Şahin, 'Kredi kartı komisyon ücretleri yasalara aykırı, tüketici ve esnaf mağdur oluyor'

Piyasada uygulanan yanlış bir alışveriş uygulaması ve bunun tüketici, esnaf ve zabıta açısından yarattığı mağduriyetlerden bahsederek kredi kartıyla yapılan alışverişlerde, bankaların ve işyerlerinin tüketiciden gereksiz komisyon ücretleri alması ve bunun sonucunda yaşanan işlevsel sorunları ele alan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin,"Piyasada alışverişlerde bir uygulama var. Yanlış bir uygulama. Kredi kartıyla alışveriş yapıyorsunuz ve sizden ürün bedelinin daha fazla parası kesiliyor komisyon. bunu banka kesiyor diye kesiyorlar. Bu, ufak bir alışverişte doluyor, büyük bir alışverişte de oluyor. Düşünün, TÜVTÜRK istasyonlarında da gerçekleşiyor, sigara alışverişlerinde de gerçekleşiyor. Bununla ilgili bir kanun var: 5464 sayılı Kredi Kartları ve Banka Kartları Kanunu. Bunun 17. maddesi, BDDK yönetiyor, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bu kurulu yönetiyor. Diyor ki, 17. maddesinde, üye işyerleri, yani bankayla anlaşmalı işyerleri, bir alışverişte kredi kartı uzatıldığı zaman bunun reddetme hakkına sahip değildir, diyor. Oradan ücretini alacak diyor. Bununla ilgili komisyon ya da başka bir adı altında bir ücret talep edemez, diyor. Ürünün fiyatı neyse, tek çekimden bahsediyorum, fiyatı neyse onu almak zorundadır, diyor. Fazlasını almışsa, diyor, banka üye işyerinin sözleşmesini iptal eder, 1 yıl boyunca doğrudan sözleşme yapmaz, diyor. Yani aslında topu üstünden atıyor, BDDK ve BDDK topu üstünden atıyor bankalara. Burada esnaf rahatsız, tüketici rahatsız, hatta zabıtalar rahatsız, sürekli şikayet gidip tutanak tutuyor, ceza yazmaya etkisi yok. Bunun hepsini BDDK' ya gönderecek, derken ne yapacak? Zaten topu bankaya atmış, banka diyor üyelik sözleşmesini iptal edecek, etmezse ne olacak? Onun da bir cezası var mı , o da yok. Yani ortada bir kanun var, uygulama çok saçma, herkes mağdur; vatandaştan mağdur, satıcıda mağdur, zabıtalarda da mağdur. Bu maliyeti son vermesi gereken devlet, bu yasaları yasakları ile beraber cezalarıyla birlikte detaylıca yazacak. Türkiye'nin 81 ilinden her gün 8-10 bin dilekçe giderse, Bedeli Kaya. Bu çözüm mü? Mantıklı bir çözüm bekliyoruz, herkes rahatlasın" ifadelerini kullandı.