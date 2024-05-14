Başkan Sarıkaya: 'Ben çalışacağım diyen herkese iş var'

Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR himayelerinde gerçekleşen Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı açılışı yapıldı. Çeşitli sektörlerden 200 firmanın katılımıyla iş arayan ve işverenin buluştuğu fuarın açılışına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve sanayiciler katıldı.

Fuar açılışında konuşan Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya: “Biz Kumsmall AVM’nin yurt dışındaki tanıtımı pazarlaması ve fuarlardaki alanlarda stand açmasıyla ilgili de hemen hemen bir 6 aydır iyi derecede yabancı dili olan dış ticaret bilgisi olan tecrübesi olan projeleri Avrupa Birliği Bakanlık projelerini takip edecek nitelikli elemanlar arıyoruz. İstihdam fuarına çok fazla rağbet var inşallah iş arayan arkadaşlarımız bu fırsatı değerlendirirler. Ben çalışacağım diyen herkese iş var artık keyfiyeti bırakmamız gerekiyor. Herkes kamuda iş beklentisinde böyle bir şey yok kamuda iş arıyorsanız bazı yönlerde kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Özel sektörde de ciddi paralar kazanabilirler. Gerçek anlamda çalışmak isteyen iş arayan gençlerimizi, işsizlerimizi istihdam fuarına bekliyoruz” şeklinde konuştu.