Başkan Sarıkaya, 'Kayseri'ye yaklaşık 25-30 milyar TL'lik bir yatırım gelecek'

Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri Ramazan Özel’ programına katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Mobilya sektörüne dair yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, “Mobilya üreticilerini Eski Sanayi ve Küçük Doğu Sanayi’den Mobilya Kent’e taşıdık. Üretim yerleri genellikle 200, 400, 600 metrekare büyüklüğünde. 800 ve 1000 metrekarelik yerler çok az. 2015 yılında üyelerimize teslim ettik, yerleştiler. Ancak gördük ki, 2-3 yıl içinde, özellikle pandemi döneminde, bu alanlar yetersiz kalmaya başladı. Üreticiler en az 1000-1500 metrekarelik yer arıyor, büyümeye ihtiyaç duyuyorlar. Mobilya sektörü gerçekten zor bir sektör. Ham maddesi hacimli, makineler hacimli, bitmiş ürünler hacimli. Ayrıca çalışan bulma sıkıntısı var çünkü gençlerimiz bu sektörü pek tercih etmiyor. Böyle olunca Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) bizim için uygun olmuyor. Orada 5000 metrekarelik parseller var” şeklinde konuştu.

‘YENİ SANAYİ SİTEMİZ “ORTA BOY SANAYİ SİTESİ” OLACAK’

Öte yandan Orta Boy Sanayi Sitesi projesi hakkında bilgiler veren Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, “Bugün bir sanayicimiz 5000 metrekarelik bir parsel alıyor, 1000 metresini kapatıp üretime başlıyor, 2 yıl içinde yer yetmeyince tekrar genişletiyor. Ama bizim ihtiyacımız bu değil. Bizim ihtiyacımız 1000 metrekarelik üretim alanları. Bu ihtiyacı görünce “Orta Boy Sanayi Sitesi” fikrini geliştirdik. Kayseri’de 12-13 tane küçük sanayi sitesi var ve buralarda yaklaşık 13.000 üretici esnafımız bulunuyor. Ancak, bu esnafların 1000 metrekarelik yerlere geçebileceği bir sanayi sitesi yok. İhracat ve üretime yönelik bu proje sayesinde Kayseri’ye yeni bir sanayi sitesi kazandırıyoruz. Yeni sanayi sitemiz “Orta Boy Sanayi Sitesi” olacak ve Kayseri Mobilyacılar Sanayi Sitesi olarak üretim yerlerinden oluşacak. İnşallah Kurban Bayramı öncesinde arsa tahsisi tamamlanacak ve ihale hazırlıklarını bakanlık düzeyinde yapacağız. Şu an TOKİ, deprem bölgesi çalışmalarına odaklandığı için bu projeye doğrudan giremiyor. Ancak, bakanlık ile süreci yürütmeye devam ediyoruz. Dış kaynaklı bazı kredi seçenekleri var ancak döviz kuru nedeniyle temkinli yaklaşıyoruz. Projeye büyük yatırımcılar da ilgi gösteriyor. Altyapısıyla birlikte toplam 3 milyon metrekarelik bir alanda hayata geçecek bu projede, 1500-1700 adet 1000 metrekarelik iş yeri olacak. Kayseri’ye yaklaşık 25-30 milyar TL’lik bir yatırım gelecek” ifadelerinde bulundu.