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Bina sakini tartıştığı görevliye kurşun yağdırdı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi'nde, apartman görevlisi R.K. ile kiracı Y.D. arasında çıkan tartışma bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Daha önceki husumet nedeniyle başlayan tartışmada, Y.D. bıçakla yaralanırken, yanında taşıdığı tabancayla R.K.'ye ateş etti.

Bina sakini tartıştığı görevliye kurşun yağdırdı

İhbar Üzerine Ekipler Sevk Edildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan R.K., ambulansla hastaneye kaldırılırken, Y.D. kendi imkanlarıyla hastaneye giderek durumu polise bildirdi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaşanan bu gerginlik mahallede endişe yarattı. Yetkililer, olayın detaylarını araştırmaya devam ediyor.

Haber Merkezi

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