Başkan Sarıkaya, 'Mobilya sektöründe çalışmak isteyen yok!'

Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Yol Açık’ programına katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Sarıkaya, istihdam fuarı ile mobilya sektöründe yüzde 10 civarı istihdam sağlandığını ancak bu oranın az olduğunu belirterek, “İstihdam problemi sadece Kayseri'nin değil Türkiye'nin sorunu ve en büyük istihdam mobilya sektöründe olduğu için bu bizim de sorunumuz.Şu an da işsiz gençler var. İstihdam fuarına bilinçli bir şekilde katıldık. Mobilya sektöründe çalışmak isteyen yok; 100 civarında müracaat gelmiş. AVM'lerde ki mağazalarda çalışma isteği de artık eskisi gibi değil. Yapılan fuar sayesinde bizlere müracaat eden 100 kişiyi üyelere bildirdik ve çağırdık. İstihdam edilenlerin sayısı yüzde 10 civarında; az bi oranda maalesef ve kendileri gelmiyor. Sevgili gençler, kıymetli evlatlarımız bir şeyleri başarın lütfen. Ya bir yeteneğiniz olsun, ya bir mesleğiniz olsun. Üniversite okumak istiyorsanız da hakkıyla dirsek çürütün ve iyi bir bölümü bitirin. Elinizde tutulacak bir şey olmuyor ve sektörleri beğenmiyorsunuz ya da ücretleri yeterli bulmuyorsunuz. Her şeyin bir karşılığı var ve bizim mobilya sektörlerinde ustalardan tutun bir çok sektörde ki maaşlar gerçekten hatrı sayılır ücretler alıyor” diye konuştu.