MHP'nin İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın oldu
MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen'in görevden alınması üzerine Genel Merkez'in aldığı karar doğrultusunda, Melikgazi İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, MHP'nin yeni Kayseri İl Başkanı oldu.
MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen’in görevden alındığı duyurulmuştu. Yeni İl Başkanının kim olacağı merak konusu olurken bugün Genel Merkez'in aldığı karar doğrultusunda, Melikgazi İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, MHP’nin yeni Kayseri İl Başkanı olarak atandı.
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