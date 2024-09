Başkan Sarıkaya, 'Türkiye'nin en büyük 20 mobilya fabrikasının 11 tanesi Kayseri'de'

Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, 8-13 Ekim tarihleri arasındaki Kumsmall Mobilya Fuarı ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirildi. Erciyes KSS Kooperatifi Konferans Salonu’ndaki basın toplantısında mobilya sektörüyle ilgili açıklamalar yapan Başkan Sarıkaya, “ Mobilyayı insanlar artık görerek almak istiyorlar. Bir yemek takım özelliklerine dikkat ediyorlar. Daha önce Sanayi ve Ticaret Odamızda da özellikle söyleniyor. Türkiye’deki mevcut kurulu ölçek büyüklüğündeki en büyük 20 mobilya fabrikasının 11tanesi Kayseri’de. Türkiyenin 20 mobilya fabrikasının 11 tanesi bu şehirde 9 tanesi ise 80 şehirde bulunuyor. Her iki sandalyeden 1’i, her 10 kanepeden 7’si, her iki yataktan 1’i bu şehirde üretiliyor yani bu çok ciddi bir büyüklük ve üretim gücü ama bunu artık tüm dünyada iyi kullanabilmeliyiz özellikle uzak pazarlar dediğimiz pazarlara ulaşmalıyız. İnşallah Kumsmall AVM devletin destekleriyle bu pazarlara ulaşabilecek o ülkelerde boy gösterebilecek bir yapıya doğru gidiyoruz” şeklinde konuştu.