Kayseri'de ihracat yüzde 7,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Kayseri’de ihracat 2024 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 artarak 322,1 milyon dolar, ithalat ise yüzde 12,1 azalarak 149,1 milyon dolar olarak açıklandı.

Kayseri ihracatı, 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 2 milyar 465 milyon dolar, Kayseri ithalatı ise yüzde 6,1 azalarak 1 milyar 35,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ağustos ayı ihracat rakamlarına göre 322,1 milyon dolarlık ihracatının 313 milyon dolarlık kısmı Kayseri ilinde yerleşik firmalar tarafından yapıldı.

Ağustos ayında Gümrük Müdürlüklerine göre 322,1 milyon dolarlık ihracatın, 162,1 milyon dolarlık kısmının işlemleri ise Kayseri Gümrüğü tarafından yapıldı.

2024’ün ilk 8 ayında dış ticaret fazlalığı yüzde 12,5 artışla 1 milyar 430 milyon dolara yükseldi.

Ocak-Ağustos rakamları ile Kayseri’nin ihracatta 2024 yılında konulan 4 milyar dolarlık hedefi yakalayacağı belirtildi.