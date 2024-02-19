Başkan Süleyman Varol, güven tazeledi

Türk Mühendis Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi 17’inci Olağan Genel Kurulu dün yapıldı. Tek listeyle girilen seçimde mevcut Şube Başkanı Süleyman Varol, 723 oy kullanılan sandıktan yeniden başkan seçildi. Seçim sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Varol, “Dünkü genel kurulumuza da yoğun bir katılım sağlandı. Tek listeyle seçime girildiğinde üye katılımı konusunda sıkıntılar yaşanabiliyordu ama hem genel kurulda hem de seçimde üyelerden yoğun bir katılım gerçekleşti. Şenlik havasında bir süreç yaşadık, geçmiş dönemde hem şehrimiz adına hem de meslektaşlarımız adına başarılı, güzel çalışmalar yürütmeye çalıştık, buradaki yoğun katılım da bunu başardığımızı gösteriyor. Sonraki süreçte de inşallah aynı azim ve özveriyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.