Başkan Taşyapan, “Şehirleşme kültürlerimizi yok etmesin diye tandır evi yaptık”

Başkan Taşyapan, “Şehirleşme, kültürlerimizi yok etmesin diye yufka yapım kültürümüzü yaşatmak için, ilçemiz Yavuz Selim Mahallesi'nde belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan tandır evini ziyaret ettik. İlçe halkımızın kullanacağı tandır evinde imece usulü yapılan ekmekler, kış boyu sofralarda yerini almak üzere hazır hale getiriliyor” dedi.

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesinde Yeşilhisar Belediyesi tarafından tandır evi yapıldı. Vatandaşların kışlık yufka ekmeklerini hazırlamak için yapılan tandır evini ziyaret eden Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, “Şehirleşme, kültürlerimizi yok etmesin diye yufka yapım kültürümüzü yaşatmak için, ilçemiz Yavuz Selim Mahallesi'nde belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan tandır evini İlçe Başkanımız Hasan Bedirhanbeyoğlu ile birlikte ziyaret ettik. İlçe halkımızın kullanacağı tandır evinde imece usulü yapılan ekmekler, kış boyu sofralarda yerini almak üzere hazır hale getiriliyor. Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşarken, hanım kardeşlerimize kolaylıklar diliyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ ifadelerini kullandı.