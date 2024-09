Başkan Üzüm: 'AK Parti her zaman halkla iç içe olmuştur'

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen ‘Türkiye Buluşmaları’ ile tüm ili kapsayan programlar gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Kayseri’ye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Önceki Dönem Bakanlarından Bülent Tüfenkci ve Vahit Kirişçi olmak üzere 14 tane de Milletvekili gelecek. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, “Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızın her yıl düzenlediği Türkiye Buluşmaları adı altında tüm ili kapsayan programlar gerçekleştireceğiz. Bu program kapsamında da Kayserimize Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak, Önceki Dönem Bakanlarımız Sayın Bülent Tüfenkci ve Sayın Vahit Kirişçi olmak üzere 14 tane de Milletvekili gelecek. Yarın sabah basın açıklaması ve teşkilat buluşmasıyla birlikte gelen misafirlerimiz programlarını yapmak üzere ilçelere dağılacaklar. AK Parti’nin Türkiye’nin her yerinde gerçekleştirdiği bu programda tüm ilçelerde ve il merkezinde olmak üzere yoğun bir program gerçekleştireceğiz. 16 ilçede yaklaşık 500’e yakın SKM programı gerçekleştirilecek. Türkiye Buluşmaları AK Parti’nin daha önceden de uyguladığı ve bunu sürekli haline getirdiği bir programdır. Biz de Spor Bakanımızı yarın sabah itibariyle karşılayacağız, sabah saat 11’den sonra kendisiyle birlikte Erciyes'teki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ne geçeceğiz. Burada hem yeni tesisin açılışını gerçekleştireceğiz hem de U16 Milli Takımımızın şampiyonluğunu kutlayarak sporcularımızı ziyaret edeceğiz. Ardından, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaretlerimiz olacak.Daha sonra Yeraltı Çarşısı'nda esnafla buluşacağız ve Sayın Valimizin açılışını yaptığı 41. Erva Spor Okulları ile ilgili bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Günün devamında, spor camiası ile Kadir Has Kültür Merkezi’nde, amatör spor kulüpleri başta olmak üzere geniş katılımlı bir buluşma düzenleyeceğiz. Programımızın ilerleyen saatlerinde AK Parti İl Teşkilatımızı ve Cumhur İttifakı ortağımız MHP İl Teşkilatını ziyaret edeceğiz. Günün son programı ise Millet Bahçesi'nde gençler ve vatandaşlarla yapılacak bir buluşma olacak. AK Parti her zaman halkın içinde olmuş, vatandaşıyla iç içe olmuş bir partidir” ifadelerini kullandı.

