Başkan Uzunlu, ' Kadın hakları tüm milletimizin en büyük hedeflerinden biri olmalıdır'

Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanlığı Türk Kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 90’ncı yıldönümü sebebiyle basın açıklamasında bulundu. Basın açıklamasında konuşan Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu, “Türkiye Cumhuriyeti yüz yıldır kayıtsız şartsız halk egemenliğine dayalı demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Kurtuluş Savaşının ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde tıpkı savaşta olduğu gibi kadın-erkek el ele vererek genç cumhuriyeti çağdaş günlere taşıyacak inkılâpları kısa sürede gerçekleştirmiştir. Bu inkılâplar; siyaset, hukuk, eğitim, kültür, toplumsal ve ekonomik alanlarda akıl ve bilimin ışığında yapılmıştır. Türk Milleti, gerçekleştirilen inkılâplarla ileri ve medeni bir toplum olma tercihini yapmıştır.Bugün bütün dünyada insan hakları çerçevesinde, kadın ve erkek için toplumun her alanında ve her kademesinde eşitlik ve adalet olgusu üzerinden cinsiyet ayrımına yer vermeyecek şekilde düzenlemeler yapılmaktadır. Yolumuz bu yoldur. Dönüp de kimse yüz yıl öncesini hayal etmesin. Daha ileri gitmek için özellikle yerel yönetimlerde ve meclisteki kadın milletvekili sayısının artması önem taşımaktadır. Kadınların siyasette varlığının gösterilmesi, toplumsal politikanın kadın bakış açısıyla ele alınmasını sağlar. Kadının seçilmesi konusunda 1934’ten bu yana alınan yol maalesef yetersizdir. İlk seçimlerde meclise Ferruha Güpgüpoğlu’nu ilk kadın milletvekili olarak gönderen Kayseri’nin de, tüm ülkenin de bu konudaki karnesi zayıftır. Meclisin yolu hala kadınlar için birçok zorlukla doludur. O nedenle birçok zorluğun üstesinden gelerek mecliste yer alan kadın milletvekillerimizden beklentimiz kadın sorunlarına duyarlı olmaları ve siyasi partisi ne olursa olsun kadının toplumdaki statüsünü yükseltecek şekilde çalışmalar yürütmeleridir. Hükümet, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşlarının bütüncül politikalar geliştirebilmesi ve uygulayabilmesi için bu kadın siyasetçilerin önderliğine ihtiyaç vardır. Kadın milletvekillerimizden eşitlik çalışmalarını desteklemelerini, kadınların yaşam kalitesini artırmayı ve toplumun tümünü kapsayıcı politikalar geliştirmelerini bekliyoruz. Kadının sosyal ve siyasi hakları için çalışılması sadece kadınlarımızın değil; gelişmiş, medeni ve insanca yaşama sahip olma amacındaki tüm milletimizin de en büyük hedeflerinden olmalıdır” şeklinde konuştu.