  • Haberler
  • Gündem
  • Başkan Yalçın: '19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli köşe taşlarından biridir'

Başkan Yalçın: '19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli köşe taşlarından biridir'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Yalçın: '19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli köşe taşlarından biridir'
Kayseri GündemEditör

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Yalçın mesajında, Allah’tan bir daha o günlerdeki zorlukları yaşatmamasını dileyerek, “19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli köşe taşlarından birisidir. Milli mücadele Samsun’da bundan 105 yıl önce bugün atılan adımla başladı. Milli mücadelede en önemli olaylardan birisi de Atatürk’ün İstanbul’dan Samsun’a Bandırma Vapuru ile gitmesidir. Bandırma Vapuru’nun kaptanı İsmail Hakkı Durusu ise Zincidereli bir hemşehrimizdir ve bu da bizim için ayrı bir gurur vesilesidir. Allah bize bir daha milli mücadeledeki zorlukları yaşatmasın. Rabbim bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Atatürk ve silah arkadaşlarını ve de Efendi Kaptan İsmail Hakkı Durusu’yu bir kez daha rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, geçen yıl hazırladıkları Efendi Kaptan İsmail Hakkı Durusu belgeselini Talas Belediyesinin Youtube sayfasından ( https://www.youtube.com/watch?v=03q__TlWoLg&t=311s ) izlenebileceğini de sözlerine ekledi.

Başkan Yalçın: '19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli köşe taşlarından biridir'
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Erva Emniyet Spor Kulübünden 6 madalya
Erva Emniyet Spor Kulübünden 6 madalya
Kayseri'den İlk Hac Kafilesi Dualarla Yola Çıktı
Kayseri'den İlk Hac Kafilesi Dualarla Yola Çıktı
Tramvay kulübesinin camlarını kıran 3 kişi yakalandı 
Tramvay kulübesinin camlarını kıran 3 kişi yakalandı 
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Taraftarımızın desteği ile kazanacağız'
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Taraftarımızın desteği ile kazanacağız'
Kaza yapan alkollü kadın sürücüden ilginç teklif: 'Polis çağırmayın'
Kaza yapan alkollü kadın sürücüden ilginç teklif: 'Polis çağırmayın'
Alkol kaçakçılarını çöpten topladıkları boş şişeler ele verdi
Alkol kaçakçılarını çöpten topladıkları boş şişeler ele verdi