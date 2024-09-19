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  • Başkan Yalçın: 'Bu cennet vatan bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir'

Başkan Yalçın: 'Bu cennet vatan bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, şanlı Türk tarihinin yazılmasında büyük katkıları olan, bu vatan uğruna gözünü kırpmadan şehit ya da gazi olmayı göze alan kahramanları minnetle andıklarını söyledi.

Başkan Yalçın: 'Bu cennet vatan bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir'
Kayseri GündemEditör

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, şanlı Türk tarihinin yazılmasında büyük katkıları olan, bu vatan uğruna gözünü kırpmadan şehit ya da gazi olmayı göze alan kahramanları minnetle andıklarını söyledi.

Başkan Yalçın, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında gazilerin, fedakarlığın ve kahramanlığın simgesi olduğuna işaret ederek, “Unutmamalıyız ki bu cennet vatan bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Bu kutsal emanete kararlılıkla sahip çıkarak, kahraman gazilerimize ve aziz şehitlerimize layık olmak ve tüm gücümüzle ülkemizi en güçlü şekilde geleceğe taşımak için el birliğiyle çalışmalıyız. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına geçtiğimiz şu günlerde, gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizden aramızdan ayrılanları rahmetle, hayatta olanları minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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