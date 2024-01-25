Başkan Yalçın: 'Kayseri'ye çok özel bir tesis kazandırıyoruz'

Talas’ın dört bir yanında başlatılan proje ve yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Bunlardan biri olan Talas Yukarı Mahalle’de mülkiyeti Talas Belediyesine ait arsaya hayırsever Yunus Büyükkuşoğlu tarafından yaptırılan ve toplamda 4 bin metrekarelik alana sahip olan Engelli Rehabilitasyon Merkezi, Ankara’dan gelen yetkililerden tam not aldı.

Talas Belediyesi tarafından şehirde önemli bir ihtiyacı karşılamak amacıyla yapılan Yunus Büyükkuşoğlu Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nde çalışmalarda sona yaklaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, Özel Eğitim ve Kaynaştırma Daire Başkanı Fatih Paça ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın merkezde incelemelerde bulundu. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse’nin de eşlik ettiği incelemede heyet, belediye görevlilerinden gelinen son nokta hakkında bilgiler aldı. İncelemenin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas’ın ve Kayseri’nin önemli bir ihtiyacını bu merkezle karşılanacağını belirterek, “Kayseri’ye çok özel bir tesis kazandırıyoruz. Yunus Büyükkuşoğlu beyin yaptırmış olduğu engelli rehabilitasyon merkezinin son aşamasındayız. Ben öncelikle Ankara’dan gelen sayın genel müdürümüze ve daire başkanımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Yunus Büyükkuşoğlu’na, bu arsanın teminine onay veren meclis üyelerimize ve aynı zamanda müteahhitimiz İdris Yaşar bey ve kardeşine teşekkür ediyorum. Artık işin sonuna geldik. Yakın zamanda hizmete açacağımız bu merkezimizi Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim edip Kayseri’ye çok önemli bir tesis kazandırmanın onurunu yaşayacağız. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Merkezde neler olacak?

1950 metrekaresi kapalı olacak merkezde terapi odaları, yaşlı bakım odaları, revir, seminer odaları, resim, akıl oyunları, müzik ve el işi atölyeleri, ortak sosyalleşme alanları, fizyoterapi odası, hipoterapi odası, spor alanları ve yüzme havuzu gibi bölümler yer alacak. Doğayla iç içe tasarlanan ve şehir manzarasına sahip olan merkez, engelli vatandaşların rehabilitasyonu açısından için önemli bir merkez olacak.