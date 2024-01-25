22-25 Şubat 2024 tarihleri arasında Kayseri’de Yüzme Aday Hakem Kursu açılacak.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenecek olan aday hakem kursu 100 katılımcı ile sınırlı tutulacak. En az lise ve dengi okullardan mezunların katılacağı kursa 18 ile 50 yaş arasındakiler katılabilecek. Başvurular Türkiye Yüzme Federasyonu portalı üzerinden yapılırken şahsi posta kabul edilmeyecek. Ayrıca kursa katılmak isteyenlerden sağlık raporunun yanı sıra federasyonların ceza kurullarından 6 ay veya daha fazla ceza almamış olmak şartları aranacak. Yapılan açıklamada kursa toplam 4 saatten fazla katılmayanlar ’devamsız’ kabul edilecek ve sınava alınmayacak.

Kursun ilk üç gününde havuz bilgileri ve ölçüleri, yüzme stil ve mesafeleri, serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek, karışık stil yüzme özellikleri ve diskalifiye nedenleri, Havuz uygulamaları, başhakem, çıkış hakemi görev yetki ve sorumlulukları, müsabakalarda kullanılan formlarla ilgili açıklamalar, kulvarlama,zamanlama ve genel kurallar gibi dersler verilecek.Kursun dördüncü günü ise katılımcılar önce yazılı ardından sözlü sınava girerek kursu tamamlayacak.