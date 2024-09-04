Başkan Yalçın: 'Kentsel dönüşüme karşı çıktığınızı tarih yazacak'

Talas Belediye Meclis Toplantı’sın iki maddelik ek oturununda 520 mirascının oluşturduğu kentsel dönüşüm konusu gündeme geldi. Gündem de bazı İYİ Partili Belediye Meclis Üyelerinin konuyu başka başka mecralara taşımaya çalıştığını ifade eden Başkan Yalçın, İYİ Partili Belediye Meclis Üyelerinin kentsel dönüşüme karşı çıkmalarıyla hatırlanacağını söyledi.

Konuyla alakalı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Talas belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “520 ailenin oluşturduğu bir arsa var, köşesinde de küçük bir arsayı tamamlamak için devlet ve belediye ortaklığında bir arsa var. Büyük arsayı tamamlamak için istediğimiz Milli Emlak Müdürlüğü, burayı ’ticari alan yaparsan veririm’ diyor. Yani devlet böyle istiyor. Yarısı da zaten belediyenin. 520 ailenin mirasçısıyla beraber çözümüne dokunuş yapacakken bizi, meclisi, Milli Emlak’ı başka şeylerle itham etmek nereden çıktı. Kentsel dönüşüme karşı çıktığınızı tarih yazacak. 7 yıldır yapılmayan bir konuyu bir dokunuşla yaparak 520 hanenin duasını alacaksınız” dedi.