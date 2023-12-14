Başkan Yalçın: 'Talas'ta iyi bir sınav verdik'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından aylık rutin olarak gerçekleştirilen muhtarlar toplantısında 2023 yılının ve geride kalan 5 yıllık sürecin yatırımları değerlendirildi.

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  • 14.12.2023 14:39
  • Güncelleme: 14.12.2023 16:02
Başkan Yalçın: 'Talas'ta iyi bir sınav verdik'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından aylık rutin olarak gerçekleştirilen muhtarlar toplantısında 2023 yılının ve geride kalan 5 yıllık sürecin yatırımları değerlendirildi.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Akın Poçulu’nun da katılımıyla Başkanlık Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, muhtarların yakasında bulunan Filistin bayrağı dikkat çekti. Toplantı açılışında konuşan Başkan Mustafa Yalçın, iyi bir çalışma sezonu geçirdiklerini belirterek, “Hem muhtarlar açısından, hem mülki idare ve jandarma açısından zor bir 5 yıl geçti. Belediye olarak zaten her yere koşmaya çalıştık. Neden? İki sene kesintisiz korona, arkasından büyük deprem felaketi ile dünya tarihinde nasip olmamış musibetler bize nasip oldu. Allah bir daha göstermesin. Ama musibette dahi insanın kendini sınavda hissetmesi ve gönlünü katması işi olumlu şekilde bitiriyor. Kulluk görevimiz budur. 5 seneyi böyle zorlu ve mücadele dolu bir süreçle geçirdik. Ama Talas’ta belediye, muhtarlar, mülki idare ve jandarma olarak deprem ve korona sınavını iyi verdiğimizi düşünüyorum. Vatandaş da bunu gördü. Biz sizden razıyız, Allah da sizden razı olsun.” dedi. Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas’ın mahalli ve genel idari yönetimi olarak şanslı olduklarını kaydederek, “Daha önce söylemiştim ama yine söyleyeyim. Hepimiz şanslıyız. Güzel olan şeyleri söylemek lazım. Başta sayın başkanımız olmak üzere çok hassas, tecrübeli, sizlere çok büyük değer veren ve benim şimdiye kadar gördüğüm en büyük değeri veren bir belediye ile çalışıyorsunuz. Türkiye’de hiçbir ilçede böyle bir araya gelişin olmadığı kesin. Türkiye’de tek örnek. Bundan iyisi olmaz. Güzel bir devlet çatısı altında, güzel bir ülkede, güzel bir ilde, güzel bir ilçede huzur içerisinde beraber hem çalışıyor hem de yaşıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. Muhtarlar da Talas Belediyesi tarafından mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Muhtarlardan Endürlük Muhtarı Hüseyin Yıldırım, “Allah sizden razı olsun, başımızdan eksik etmesin. Yaptığınız hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başakpınar Muhtarı Cemalettin Sivritaş, “Konum olarak güzel bir yere geldik. Başkanımız sayesinde güzel işler yapıldı. Allah devletimize zeval vermesin.” ifadelerini kullanırken, Kepez Muhtarı Bilal Derebaşı, “Bu dönemde yılların biriktiği işleri hallettiniz. Mezarlığın çevre düzenlemesinden başlayıp, deprem yönetmeliğine uygun olmayan okulumuzdaki soruna kadar işler yapıldı. Yeni bir okul inşaatına başlandı ve şu an çatı aşamasına gelindi. Başkanımızın gayretiyle bu işi halletmiş olduk. Mengücek ile Kepez arasındaki yol otoban yolu haline geldi. Önceden uçurumun kenarından sırat köprüsünden geçiyorduk. Başkanımdan Allah razı olsun. İnsanlar memnun. Yamaçlı’dan gelen hat ile su sorunumuz çözüldü. Modern park yapıldı. Fırınlar yapıldı. Arazi yolları düzenlendi. Asfaltlar yapıldı. Kısa sürede çok önemli çalışmalar oldu.” şeklinde konuştu.

"Tarihe imza atacak projeler"

Diğer birçok muhtar gibi Mengücek Muhtarı Ergün Şimşek de Başkan Yalçın’a teşekkür ederken, Alaybeyli Muhtarı Ender Şahin de şunları söyledi; “Başkanım yaptığınız işlerle mahallemize imzanızı atıyorsunuz. Alaybeyli olarak da diğer mahalleler olarak da bugüne kadar böyle bir hizmet almadık. Tarihe imza atacak şekilde projeler gerçekleşti. Tarım Anneleri bugün Türkiye’de bir ilk olarak konuşuluyor. Tazeyi evi, sosyal tesisimiz bitme aşamasında. Allah razı olsun.”

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İHA

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