Uzun süre tablet ve bilgisayar kullanımı erken ergenliğe yol açabilir

Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, uzun süre tablet ve bilgisayar kullanımının ve bazı yiyeceklerin çocuklarda erken ergenliğe yol açabileceğini söyledi.

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  • 14.12.2023 14:16
  • Güncelleme: 14.12.2023 16:37
Uzun süre tablet ve bilgisayar kullanımı erken ergenliğe yol açabilir
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Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, uzun süre tablet ve bilgisayar kullanımının ve bazı yiyeceklerin çocuklarda erken ergenliğe yol açabileceğini söyledi.

Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. Selim Kurtoğlu; son yıllarda erken ergenlik bulgularında artış yaşandığını ifade ederek, nedenleri hakkında bilgiler verdi. Çocukların yediği bazı gıda maddelerine dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Prof. Dr. Kurtoğlu, "Bütün dünyada başlayan erken ergenlik salgını, gelişmiş ülkelerden sonra gelişmekte olan ülkelere doğru yayılmaya başladı. Türkiye de bunların içinde. 1990’lı, 2000’li yıllarda çok nadir olan erken ergenlik bulguları ve hasta müracaatları artmaya başladı. Erken ergenlik; iki aşamalı bir durum. Erkeklerde ve kız çocuklarında koltuk altı ve genital bölgede tüylenmenin başlamasına erken tüylenme diyoruz. Bu da kızlarda 8, erkeklerde 9 yaştan önce başlaması böbrek üstü bezinin bir faaliyeti olarak ortaya çıkmakta. Bu normalde 8-9 yaşlardan sonra olması gereken durum 3-6 yaşlarda ortaya çıkarsa erken tüylenme diyoruz. Değişik sebepleri var; böbrek üstü bezinin doğuştan hastalıkları var, bazı tümörler var. Bunları araştırmak gerekiyor. Kızlarda 8 yaşından önce, erkeklerde de 9 yaşından önce ’sekonder cinsiyet karakterleri’ dediğimiz belirtilerin ortaya çıkması. Kızlarda 8 yaşından önce meme dokusunun büyümeye başlaması. Erkeklerde yumurtalık boyutunun 2,5 santimi geçmesi bizim için erken ergenlik bulgusu. Kızlarda şöyle bir durum daha var; 8 ila 10 yaş arasında beklenmedik şekilde bulguların hızlanmasına da temposu hızlanmış ergenlik diyoruz. Erkeklerde nadir görülmesine rağmen kızlarda çok fazla görüyoruz. Neredeyse erkeklerden 10 katı daha fazla. Özellikle son yıllarda halkımızın ’abur cubur’ dediği beslenme tarzı en büyük etken. Bunların başında soya proteini katkısı olan bütün ürünler; çikolata en başta, salam, sosis, mayonez, ketçap geliyor. Soya; kızların veya kadınların östrojen hormonu gibi davranarak erken ergenliği ortaya çıkarmakta. Bir başkası ’noodle’ denen makarna cinsi. Sürekli noodle yenmesi tehlikeli. Bunun dışında bazı kremlerin uzun süre kullanılması da bir risk" dedi.

Mavi ışığa maruz kalma en önemli nedenlerden biri

Teknolojinin gelişmesiyle çocukların tablet ve bilgisayarlarda fazla vakit geçirdiğini ve mavi ışığa maruz kaldığını da sözlerine ekleyen Kurtoğlu, "Son yıllarda Gazi Üniversitesi Endokrin Bölümü’nde yapılan güzel bir çalışma var, mavi ışığa maruz kalma. Mavi ışık biliyorsunuz televizyon, bilgisayar, labtobun uzun süre kullanılması da erken ergenlik nedenlerinden biridir" şeklinde konuştu. Tedavi yöntemleri hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Kurtoğlu, "Anne ve babaların; kızlarda 8, erkeklerde 9 yaşından önce tüylenme görürse, kızlarımızda yine meme büyümesi ve aşırı sivilce olması durumunda doktora başvurması önemli. Eğer erken ergenlik tedavisi gerektiren olguya çıkarsa ayda bir enjeksiyon tedavisi yapıyoruz. Bununla ilgili de halk arasında yanlış bilgiler var. Biz hormon tedavisi yapmıyoruz, yükselen hormonu düşürme tedavisi yapıyoruz. Bu tedavilerle kısırlık oluştuğunu iddia eden yanlış bilgilendirme var, onun da tıp kitaplarında yer olmadığını özellikle vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

İHA

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